Στην μάχη του Final-4 του BCL η ΑΕΚ κόντρα στην Μάλαγα

Η ΑΕΚ ρίχνεται στην μάχη του Final4 του BCL στην Μπανταλόνα, αντιμετωπίζοντας την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό (22:00). Το πρόγραμμα ανοίγει με την αναμέτρηση της Ρίτας απέναντι στην Τενερίφη στις 19:00.

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπανταλόνα και βρίσκεται στο Final4 του Basketball Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα (22:00), σε μια άτυπη ρεβάνς της περυσινής τους αναμέτρησης στον ημιτελικό της Αθήνας, εκεί όπου οι Ισπανοί είχαν πάρει την νίκη (71-65) και στην συνέχεια κατέκτησαν την «κούπα» απέναντι στην Γαλατασαράι.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει την νίκη και να βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου (09/05), ώστε να διεκδικήσει το τρόπαιο. Αντίθετα η Μάλαγα, θέλει με την σειρά της να βρεθεί εκεί και να παλέψει για την τρίτη συνεχόμενη κατάκτησή του τροπαίου.

Στον πρώτο ημιτελικό, η Ρίτας αντιμετωπίζει την Τενερίφη, στις 19:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Ρίτας - Τενερίφη 19:00

ΑΕΚ - Μάλαγα 22:00