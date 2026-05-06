Στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας, Πίστονς και Καβαλίερς μονομάχησαν με τους πρώτους να παίρνουν τη νίκη με 111-101.

Οι «Καβς» πάλεψαν σε όλο το παιχνίδι, όντας μάλιστα ανώτεροι του αντιπάλου της, ωστόσο η κακή πρώτη περίοδος στέρησε την νίκη και οι Πίστονς έκαναν το 1-0 στην σειρά.

Ο αγώνας

Με φόρα ξεκίνησαν οι Πίστονς τον αγώνα και έβαλαν δύσκολα από νωρίς στην άμυνα των Καβαλίερς, οι οποίοι δεν είχαν τις λύσεις και δέχτηκαν 37 πόντους, ενώ σημείωσαν μόλις 21 στο πρώτο δωδεκάλεπτο.

Ωστόσο η δεύτερη περίοδος ήταν εντελώς διαφορετική με την ομάδα του Ντιτρόιτ να παθαίνει μια μικρή εμπλοκή επιθετικά και να βάζει 22 πόντους έναντι 26 των «Καβς», με τον αγώνα να παίρνει μια μικρή ισορροπία πριν την ανάπαυλα.

Οι Πίστονς δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό ούτε μετά το ημίχρονο, περιορίστηκαν εκ νέου στους 24 πόντους, την στιγμή που οι Καβαλίερς ανέβασαν στροφές.

Ωστόσο το προβάδισμα που είχε αποκτήσει η ομάδα από το Ντιτρόιτ (μαζί με ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά) αποδείχθηκε καθοριστικό, με τους Πίστονς να κάνουν το 1-0 στην σειρά, με το παιχνίδι να τελειώνει 111-101.

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ