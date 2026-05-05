Το επιβεβαίωσε ο Σκαριόλο: «Δεν θα επιστρέψει ο Ταβάρες στην σειρά με την Χάποελ»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε πως ο Έντι Ταβάρες δεν θα επιστρέψει στα play-offs.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ (76-69) και έτσι οι Ισραηλινοί μείωσαν την σειρά σε 2-1. Μετά το φινάλε του ματς, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ρωτήθηκε για το αν θα επιστρέψει ο Έντι Ταβάρες και έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

«Όχι» απάντησε ο έμπειρος τεχνικός και ξεκαθάρισε πως ο 34χρονος σέντερ δεν θα αγωνιστεί στα υπόλοιπα ματς των play-offs. Θυμίζουμε πως ο Ταβάρες υπέστη ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο.

Σημειώνεται πως αν η «Βασίλισσα» περάσει στο Final-Four τότε θα αναμετρηθεί με τον νικητή του Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (2-0 μπροστά το «τριφύλλι»).