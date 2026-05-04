Ντεκ ενόψει Game 3: «Σίγουρα θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση και το ποιος το θέλει περισσότερο»

Ο Γκράμπριελ Ντεκ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 3 στάθηκε στα σημεία που θα κρίνουν το νικητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα σοβαρό παιχνίδι εκεί για όλα τα 40 λεπτά. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο γιατί είναι μια καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, αλλά όπως λέω πάντα, πολλά πράγματα συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα έχουμε τις ευκαιρίες μας.

Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για εκπλήξεις σε αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε ομάδες και παίκτες που γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνουμε πώς παίζουμε. Σίγουρα, θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση και το ποιος το θέλει περισσότερο.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό στην άμυνα, σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να είμαστε δυνατοί στα ριμπάουντ, να εκτελέσουμε το επιθετικό μας παιχνίδι και να βρούμε τις επιλογές μας».