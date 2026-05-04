Λέικερς και Σέλτικς έχουν… κυκλώσει τον Γκόρντον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Μπόστον Σέλτικς το καλοκαίρι αναμένεται να διεκδικήσουν την υπογραφή του Άαρον Γκόρντον.

Η σεζόν για τους Ντένβερ Νάγκετς ολοκληρώθηκε νωρίς, καθώς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play-offs από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Έτσι, έχουν αρχίσει από νωρίς τα μεταγραφικά σενάρια και ο Άαρον Γκόρντον φαίνεται πως έχει τραβήξει αρκετά βλέμματα πάνω του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρετ Σίεγκελ αναφέρει πω αρκετές ομάδες εξετάζουν την περίπτωσή του, με τα μεγαλύτερα ονόματα να είναι αυτά των Λος Άντζελες Λέικερς και των Μπόστον Σέλτικς. «Αρκετές ομάδες αναμένεται να επικοινωνήσουν με τους Νάγκετς πριν από το Draft για να εκφράσουν ενδιαφέρον για τον Γκόρντον. Ομάδες όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Φοίνιξ Σανς και οι Μπόστον Σέλτικς είναι μερικές από τις ομάδες που έχουν στόχο να νικήσουν άμεσα που ο Γκόρντον θα ταίριαζε» ανέφερε.

Θυμίζουμε πως φέτος σε 36 ματς φέτος στην κανονική διάρκεια είχε 16,2 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ σε 27,9 λεπτά στο παρκέ και σε 3 αγώνες στα play-offs σε 29,8 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 11,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0,3 μπλοκ.