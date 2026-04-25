Μία μέρα μετά τη νίκη της στα play-in της Euroleague απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η Μονακό κέρδισε την Λε Μαν (87-83) και κατέκτησε το κύπελλο Γαλλίας.

Το βράδυ της Παρασκευής (24/4) η Μονακό κατάφερε να κερδίσει την Μπαρτσελόνα και έτσι πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα play-off της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Περίπου 24 ώρες μετά αναμετρήθηκε με την Λε Μαν για τον τελικό του κυπέλλου Γαλλίας και με το 87-83 πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Για την νικήτρια, ο Ντιαλό ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Στραζέλ να προσθέτει 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Μάικ Τζέιμς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Χάτζγκινς με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίτ, ενώ ο Τόμας μέτρησε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 29-45, 57-64, 83-87

Τα στατιστικά του αγώνα.