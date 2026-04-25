Η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, που είχε περισσότερες λύσεις στο φινάλε κερδίζοντας με 94-84. Ολοκλήρωσαν αήττητοι την κανονική διάρκεια οι «ερυθρόλευκοι» (24-0 ρεκόρ) που στρέφουν το βλέμμα τους στην σειρά των play-off με την Μονακό.

O Oλυμπιακός είχε στο μυαλό του στην σειρά με την Μονακό, η ΑΕΚ του έβαλε δύσκολα στα Άνω Λιόσια, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σοβαροί, επικρατώντας τελικά με 94-84 για την τελευταία αγωνιστική της GBL.

Oι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν αήττητοι την κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 24-0 και θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό Ρόδου στα play-off, ενώ η Ένωση έπεσε στο 16-8 και θα βρει τον Άρη στα play-off.

O Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation βλέποντας τους Φουρνιέ (14π.) και Ντόρσεϊ (14π.) να είναι πρώτοι σκόρερ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να επιστρέφει ζεστός μετά τον τραυματισμό του (11π. 6ρ.). Έδωσε λύσεις ο Παπανικολάου (12π.), διψήφιος και ο Βεζένκοφ (12π. 7ρ.)

Από την άλλη πλευρά ο Μπάρτλεϊ ξεχώρισε με 21 πόντους και 4 ασίστ, με τον Γκρέι να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λεκαβίτσιους (13π.) , διψήφιος και ο Χαραλαμπόπουλος (10π.)

Άργησε να βρει ρυθμό ο Ολυμπιακός, ανταγωνιστική η ΑΕΚ

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, την ώρα που η ΑΕΚ βρήκε με το καλημέρα σκορ από τα 6.75μ. για να πάρει αέρα 6π. (6-0). Οι «ερυθρόλευκοι» αδυνατούσαν να βρουν εύκολους διαδρόμους, έμειναν χωρίς σκορ για παραπάνω από 3’με τον Γκρέι να ευστοχεί εκ νέου από το τρίποντο για το 9-0. Ο Βεζένκοφ έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τους Πειραιώτες (9-2 στο 4’), ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχαν ένταση – κυρίως στην άμυνα τους – με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν το προβάδισμα τους (+7, 13-6 στο 6’). Ο Ντόρσεϊ βρήκε ρυθμό, ο Τζόουνς βρήκε τους πρώτους του πόντους για να μειώσει στο καλάθι (14-12 στο 8’), με τον Ουόρντ να ισοφαρίζει σε 16-16 . Ο Μόρις έδωσε σκορ με την είσοδο του (18-22), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (21-22).

Ανέβασε την ένταση του ο Ολυμπιακός και πήρε προβάδισμα δια χειρός Παπανικολάου

Με γκολ-φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε ο Ολυμπιακός στο 2ο δεκάλεπτο (21-25), με τον Αμερικανό ψηλό να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (7π.). Η ΑΕΚ βρήκε σκορ από τους Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα (28-27 στο 12’), με τον Λιθουανό γκαρντ να δίνει ενέργεια και σκορ στην Ένωση (7π. +4, 33-29 στο 13’.). Ο Παπανικολάου βρήκε τους πρώτους του πόντους, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν επιμέρους 1-11 για να πάρουν αέρα 6π. (34-40 στο 16’).Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση διψήφια τιμή στο προβάδισμα της (+10, 34-44), με τους Πειραιώτες να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +6 (40-46).

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός παρά την αντίδραση της ΑΕΚ

Με σερί 4-0 μπήκε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (44-48), με τον Βεζένκοφ να σημειώνει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στο 3ο δεκάλεπτο. Ουόκαπ και Ουόρντ διαμόρφωσαν το +7 (46-53) για τους «ερυθρόλευκους» στο 23’, με τον Μπάρτλεϊ να απαντά με τρίποντο για το 49-53 κρατώντας ζωντανή την Ένωση στο ματς. Ο Ντόρσεϊ έδινε λύσεις από μακριά (51-58 στο 25’), με την ομάδα του Σάκοτα να «τρέχει» σερί 7-0 φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (58-58 στο 26’). Οι Πειραιώτες έμειναν χωρίς σκορ για περίπου 3’ με την ΑΕΚ να παίρνει τα ηνία με 1/2β. του Μπάρτλεϊ και τον Τζόουνς να απαντά με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό (59-60 στο 27’). Ο Μπράουν ισοφάρισε με τρίποντο (62-62 στο 28’), με τον Ντόρσεϊ να απαντά με το ίδιο νόμισμα (62-65 στο 29’) και τον Ολυμπιακό να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (64-68).

Η ΑΕΚ προσπάθησε να βάλει πίεση στον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» δεν ανησύχησαν και πέρασαν εύκολα από τα Λιόσια

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε ο Ολυμπιακός στο 4ο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (64-72), με τον Γκρέι να απαντά με κάρφωμα για το 66-72. Ο Φουρνιέ με πέντε δικούς του πόντους έστειλε στο +9 (66-75 στο 32') την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», με τον Γάλλο άσο να έχει «ζεσταθεί» (12π.) για το διψήφιο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 68-78 στο 33'). Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν την ένταση τους, μείωσαν στο -6 με τον Λεκαβίτσιους (72-78 στο 34'), με τον Παπανικολάου να δίνει λύσεις στον Ολυμπιακό για το +9 (74-83 στο 36'). Με μεγάλα σουτ η Ένωση έμενε μέσα στο ματς (77-83 και 80-85 στο 37'), με τον Μιλουτίνοφ να σκοράρει από το ζωγραφιστό για το 80-87. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το προβάδισμα του σε ασφαλή επίπεδα (+9, 80-89 στο 38'), με τον Πίτερς να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη και τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει αήττητος την κανονική διάρκεια στην GBL.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94.

