Έξαλλος με την διαιτησία ο Μπούκερ: «Ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει το ΝΒΑ σαν το WWE»

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν έξαλλος με την διαιτησία στο Game 2 των Φοίνιξ Σανς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τόνισε πως ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει το ΝΒΑ σαν το… WWE.

Οι Φοίνιξ Σανς ηττήθηκαν με 120-107 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και πλέον βρίσκονται πίσω με 2-0 στην σειρά. Μετά το Game 2, ο Ντέιβιν Μπούκερ ήταν έξαλλος με την διαιτησία και δεν κρατήθηκε στις δηλώσεις του.

«Είναι κάτι που πρέπει να κοιταχτεί. Άκουσα τον Καρούσο να τους λέει να δώσουν τεχνική και το έκανε. 11 χρόνια δεν έχω αναφέρει ποτέ όνομα διαιτητή αλλά ο Τζέιμς ήταν απαίσιος απόψε. Είναι κακό για το άθλημα, για την ακεραιότητά του. Ο κόσμος θα αρχίσει να το βλέπει σαν το WWE αν δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους» ανέφερε αρχίκα.

Και συνέχισε: «Είναι δύσκολο και νιώθω έλλειψη σεβασμού. Ξέρω πως δεν έχω κερδίσει το πρωτάθλημα αλλά είμαι εδώ 11 χρόνια. Οπότε το να φτάσουν στο σημείο να μου συμπεριφέρονται έτσι, το ότι μιλάω για αυτό, είναι κακό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω στα 11 χρόνια που είμαι εδώ, αλλά έπρεπε να γίνει. Μπορεί να τιμωρηθώ με πρόστιμο. Όλοι μπορούν να δουν τα βίντεο και να καταλάβουν από πού πηγάζει ο εκνευρισμός μου».