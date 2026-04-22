Με 79-73 όπως ακριβώς με τη Μούρθια! Ο ΠΑΟΚ με 9.000 τρελούς μαζί του υπέταξε τη Μπιλμπάο και πάει στην Ισπανία να το σηκώσει γιατί το αξίζει και το «έχει»!

Στο κατάμεστο Παλατάκι και σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα,ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα κόντρα στην Μπιλμπάο, επικράτησε με +6 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και παρότι άξιζε να πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, κρατάει τη διαφορά και πάει την επόμενη εβδομάδα στο Μπιλμπάο (22/4, 21:00) για να το σηκώσει. Με το ίδιο σκορ (79-73) ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στον ημιτελικό τη Μούρθια και στη συνέχεια την απέκλεισε για να βρεθεί εδώ στον τελικό και να απέχει μια ανάσα από το να κατακτήσει τον τίτλο.

Κυρίαρχος ήταν ο ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι, διαρκώς μπροστά και μπορούσε να τελειώσει το ματς και με μεγαλύτερη διαφορά, ενώ ένα στατιστικό άξιο αναφοράς είναι πως δεν εκτέλεσε καμία ελεύθερη βολή στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου ο τρομερός σε άμυνα και επίθεση Πάτρικ Μπέβερλι με 24 πόντους (5/7τρ.), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ηγετικός ξανά ο Μπριν Ταϊρί με 21 πόντους και 5 ασίστ, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Μπεν Μουρ.

Για την Μπιλμπάο ξεχώρισε ο Τζάστιν Γιαβόρσκι με 24 πόντους και πολλές… ζημιές στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Νταρούν Χίλιαρντ να ακολουθεί με 19 πόντους.

Νευρικό ξεκίνημα, ξέφυγε ο ΠΑΟΚ με Μπέβερλι και Ταϊρί

Μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα με εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις (1/8 σουτ ο ΠΑΟΚ, 1/9 η Μπιλμπάο) και λάθη ο Χάουμε Πονσαρνάου άλλαξε όλη την πεντάδα της ομάδας του (3-3 στο 4’). Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να βρει τον στόχο προς το καλάθι, με τον Μπέβερλι να βάζει δύο τρίποντα, προσπαθώντας να δώσει ρυθμό. Ο Ντίμσα ακολούθησε (9-4), αλλά ο Μουρ αποσύρθηκε νωρίς στον πάγκο με δεύτερο φάουλ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να δημιουργήσει μομέντουμ με τον Ταϊρί, αλλά οι Βάσκοι έμεναν κοντά με τον Χλίνασον να καρφώνει στη ρακέτα για το 16-13 της πρώτης περιόδου.

Βγάζοντας τρομερή ενέργεια και με το «Παλατάκι» να… βράζει, ο ΠΑΟΚ χάρη και στα σουτ των Άλεν, Μπέβερλι ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (26-15).

Ο Αμερικανός πρώην NBAer έκανε τα πάντα στο παρκέ: συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα, πρώτος σκόρερ (16π.) και δημιουργός κρατούσε το +10 (33-23). Οι φιλοξενούμενοι απειλούσαν κυρίως από κοντά, καθώς ο Δικέφαλος είχε πρόβλημα στη ρακέτα και στον πάγκο με τρία φάουλ του δύο του σέντερ (Μουρ, Ομορούγι). Οι Κραμπέλι και Γιαβόρσκι βρήκαν τα τρίποντα, μειώνοντας σε 38-33, όμως ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο στο 43-35.

Έλεγχε το ματς ο ΠΑΟΚ, η νίκη με +6 του δίνει ελπίδες για το τρόπαιο

Με τον Ταϊρί μπροστάρη ο ΠΑΟΚ πάτησε για πρώτη φορά στο +12 (47-35), όμως τα τρία τρίποντα των Φρέι και Χίλιαρντ (2) κράτησαν την Μπιλμπάο κοντά (54-48). Η εικόνα του αγώνα παρέμενε η ίδια: οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ ξεκινούσαν από τον Ταϊρί, ο οποίος όμως ήταν άστοχος από τα 6,75 (2/9τρ.) και έτσι η διαφορά παρέμενε στα ίδια επίπεδα των 6-8 πόντων, με το 60-53 να σημαδεύει το τέλος της τρίτης περιόδου.

Δύο λάθη από Άλεν και Μπέβερλι έδωσαν την ευκαιρία στον Γιαβόρσκι να τρέξει προσωπικό σερί 0-6 για το 60-59, αναγκάζοντας τον Παντελή Μπούτσκο σε γρήγορο τάιμ άουτ. Με την επιστροφή ο Μπέβερλι έδωσε ξανά την επιθετική λύση και με δύο τρίποντα έγραψε το 68-63, όμως ο Γιαβόρσκι με 13 πόντους σε 5’ παρέμενε άλυτο πρόβλημα (71-70 στο 35’).

Μπέβερλι και Μουρ έκαναν το 75-70 (37’) ξεσηκώνοντας ξανά το Παλατάκι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφορά, χάνοντας τρεις σερί επιθέσεις. Με φόλοου ο Ντίμσα σημείωσε το 77-72 στο 39’ και στη συνέχεια η Μπιλμπάο ανανέωσε τρεις επιθέσεις με αντίστοιχα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Γιαβόρσκι να μειώνει σε 77-73 με 1/2 βολές. Στην τελευταία επίθεση η μπάλα πήγε στον Ταϊρί, ο οποίος με προσωπική ενέργεια έγραψε το τελικό 79-73, που δίνει ένα πρώτο προβάδισμα στον Δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς.

Οι διαιτητές: Κοζλόβσκις (Λετονία), Μενίστε (Εσθονία), Χορόζοφ (Βουλγαρία).

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.