Elite League: Το πρόγραμμα του Final 4 ανόδου

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, ο Evertech Παπάγου, οι Vikos Φalcons και ο Πρωτέας Βούλας θα αγωνιστούν στο Final Four, με φόντο την κατάκτηση της ανόδου, η οποία θα κριθεί την Κυριακή 3 Μαΐου στο νησί του Ιονίου.
Το πρόγραμμα του Final 4 της Elite League είναι το εξής:
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|01/05/26
|17.00
|ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Ν1)
|01/05/26
|20.15
|ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ν2)
ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|03/05/26
|18.15
|ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΝΙΚΗΤΗΣ 1 – ΝΙΚΗΤΗΣ 2