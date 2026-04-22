Elite League: Το πρόγραμμα του Final 4 ανόδου

Η Elite League φτάνει στην κορύφωσή της με τη διεξαγωγή του Final 4 στη Λευκάδα, στο διάστημα 1-3 Μαΐου, εκεί όπου θα αναδειχθεί η δεύτερη ομάδα, που θα ακολουθήσει την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος, ο Evertech Παπάγου, οι Vikos Φalcons και ο Πρωτέας Βούλας θα αγωνιστούν στο Final Four, με φόντο την κατάκτηση της ανόδου, η οποία θα κριθεί την Κυριακή 3 Μαΐου στο νησί του Ιονίου.

Το πρόγραμμα του Final 4 της Elite League είναι το εξής:

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 01/05/26 17.00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Ν1) 01/05/26 20.15 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ν2)

ΤΕΛΙΚΟΣ