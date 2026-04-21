Η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά για 32', πήρε την νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 80-72 και τώρα θα αντιμετωπίσει την Μονακό στο Μόντε Κάρλο σε «τελικό οκτάδας».

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για τα Play-In της Euroleague και με μία πολύ καλή εμφάνιση πήρε την νίκη με 80-72 . Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα αντιμετωπίσει την Μονακό στο Μόντε Κάρλο (24/04, 21:00), με στόχο την τελευταία θέση για τα Play-Off. Αντίθετα ο Ερυθρός Αστέρας... θα «πάει σπίτι», καθώς δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισαν οι Ουίλ Κλάιμπερν (22. 7ρ.) και Κέβιν Πάντερ (22π.), ενώ για τον Αστέρα οι Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ (19π. 3ασ.) και Τζόρνταν Νουόρα (11π. 4ρ.).

Η Μπαρτσελόνα πήρε τον έλεγχο από νωρίς με «καυτό» Κλάιμπερν καιπήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια

Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 7-2 στο 3’, με τους Σατοράνσκι και Βέσελι να έχουν σκοράρει. Οι γηπεδούχοι με τον «καυτό» από μακριά Κλάιμπερν (3/3τρ.), ξέφυγαν στο +6 (14-8) στο 5’, όμως ο Αστέρας έκοψε την απόσταση στην μέση (14-11) με τρίποντο. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ωστόσο, «πυροβολούσε» έξω από τα 6.75, και με νέο τρίποντο, Κλάιμπερν έδωσε προβάδισμα με +9 στην ομάδα του (23-14, 7’). Ο ίδιος παίκτης, έφτασε τα 6/6 τρίποντα, και έστειλε την Μπάρτσα στο +11 (29-18), 2’ πριν από το τέλος της περιόδου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Αστέρας μείωσε σε 31-26 με τρίποντο του Μπάτλερ (11’), όμως η Μπάρτσα με έξι προσωπικούς πόντους του Ερνανγκόμεθ ξέφυγε ξανά στο +11 (37-26) στο 13’, αναγκάζοντας τον Σάσα Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Οι Σέρβοι πλησίασαν στους 8 (38-30), όμως οι Καταλανοί στην συνέχεια του δεκαλέπτου ήταν καταιγιστικοί και ανέβασαν άμεσα την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (47-33) με οδηγούς του Πάντερ (14π.) και Κλάιμπερν (20π.).

Ο Αστέρας προσπάθησε να μειώσει στο τέλος, η Μπαρτσελόνα είχε... Πάντερ και έφτασε στη νίκη

Με σερί 7-0 και συνολικά 14-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα, παίρνοντας αέρα +20 (54-33) μετά από τρίποντο του Πάντερ (23’). Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού, ο «KP« τα έβαζε από παντού (20. 4/6τρ) και η διαφορά είχε φτάσει το +22 (60-38) στο 26’. Ο Αστέρας έμοιαζε στο παρκέ σαν χαμένος κάνοντας συνεχόμενα λάθη, όμως έβγαλε αντίδραση και με ένα επιμέρους 3-13 στο τέλος της περιόδου, μείωσε στους 12 (63-51).

Ο Σενγκέλια με τρίποντο έδωσε ανάσα στην Μπάρτσα στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, στέλνοντας το παιχνίδι στο +15 (66-51) στο 32’. Οι Σέρβοι με καλάθι - φάουλ του Ιζούντου μείωσαν στους 10 (66-56), φτάνοντας ακόμη πιο κοντά στους «Μπλαουγκράνα», με 6:47’ στο ρολόι. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κατέβασε το σκορ σε μονοψήφια διαφορά (68-59), όμως Σατοράνσκι με δικό του σουτ τριών πόντων, έκανε το 70-59. Ο Σατοράνσκι με «βόμβα» από τα 6,75, έστειλε την ομάδα του στο +12 (75-63), δίνοντάς της μεγάλο προβάδισμα νίκης (38’). Ο Αστέρας απάντησε με σερί 5-0 μείωσε σε 75-68, όμως ο Πάντερ με 2/2 βολές έκανε το 77-68, και η Μπάρτσα αγκάλιασε την νίκη - πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72

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