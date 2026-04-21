«Έκλεισε Φόρεστ και Σαργκιούνας η Φενέρμπαχτσε»

Η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου.

Μπορεί η Φενέρ σε λίγες μέρες να μπαίνει στην μάχη των Play-Off της Euroleague με αντίπαλο την Ζάλγκιρς, όμως οι Τούρκοι ήδη «δουλεύουν» και για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου, η ομάδα του Σάρας ήρθε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ που αγωνίζεται φέτος στην Μπασκόνια, αλλά και τον Ίγκνας Σαργκιούνας της Ρίτας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της τουρκικής ομάδας.

🚨 Fenerbahçe Beko, Baskonia forması giyen Trent Forrest ile anlaşma sağladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 21, 2026