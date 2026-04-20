«Ασφυκτικό πρέσινγκ του Ερυθρού Αστέρα για Παγιόλα»

Ο Ερυθρός Αστέρας... πιέζει την πλευρά του Αλεσάντρο Παγιόλα, καθώς θέλει να εντάξει τον Ιταλό πλέι μέικερ στο δυναμικό του.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου ενδιαφέρονται για τον πόιντ γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό.

Όμως, το «ζεστό» ενδιαφέρον φαίνεται πως έχει μετατραπεί σε... ασφυκτικό πρέσινγκ το τελευταίο διάστημα. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπει στο πρόσωπο του Παγιόλα έναν παίκτη που θα τον βοηθήσει στη θέση «1» την ερχόμενη σεζόν και πιέζει για να τον κάνει δικό του.

Θυμίζουμε πως ο 27χρονος γκαρντ είχε 4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά ματς την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague.