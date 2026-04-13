Θέλετε εμφύλιο στα πλέι οφ; Οι πιθανότητες για Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός αυξήθηκαν!

Ολοένα και πιο πιθανό γίνεται πλέον το σενάριο να υπάρξει ελληνικός εμφύλιος στα playoffs της Euroleague, μετά και τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Μακάμπι.

Οι Ισραηλινοί έγιναν η πέμπτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην post season μετά τους Ολυμπιακό, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική μπορεί να βρεθεί από έκτος, μέχρι και ένατος.

Το SDNA, άλλωστε ανέλυσε όλα τα σενάρια για το τι θέλει το Τριφύλλι στην τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με την διασταύρωση με τον Ολυμπιακό στα playoffs να γίνει πλέον όλο και περισσότερο ένα υπαρκτό σενάριο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σαφές προβάδισμα για την πρώτη θέση και σε περίπτωση ήττας από την Αρμάνι στο ΣΕΦ την τελευταία στιγμή μπορούν να πέσουν μέχρι την 2η θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα... τραβήξουν αντίπαλο από τα play in.

Πώς θα υπάρξει ο ελληνικός εμφύλιος

Σενάριο πρώτο: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τερματίσει στην πρώτη θέση και ο Παναθηναϊκός στην 7η για να υπάρξει διασταύρωση των δύο «αιωνίων», ωστόσο θα πρέπει το Τριφύλλι να ηττηθεί από την ομάδα που θα τερματίσει στην 8η θέση και στη συνέχεια να επικρατήσει στο Telecon Center του νικητή από το ζευγάρι των θέσεων 9-10.

Σενάριο δεύτερο: Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει πρώτος και ο Παναθηναϊκός 8ος, τότε το Τριφύλλι θα παίξει εκτός έδρας στο πρώτο ματς του play in και αν ηττηθεί θα αναμετρηθεί στο Telecom Center με το νικητή των θέσεων 9-10 για να διασταυρωθεί στη συνέχεια με τους «ερυθρόλευκους» στα playoffs.

Σενάριο τρίτο: Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερο στη regular season τότε το Τριφύλλι θα πρέπει να κερδίσει το νοκ άουτ ματς του play in για τις θέσεις 7-8, προκειμένου να τεθεί στα playoffs αντιμέτωπος με τους «ερυθρόλευκους».

Σενάριο τέταρτο: Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση και Παναθηναϊκός στην ένατη. Τότε το Τριφύλλι θα πρέπει να κερδίσει στο Telecom Center την ομάδα που θα τερματίσει 10η και μετά να επικρατήσει στην έδρα του ηττημένου από το νοκ-άουτ των θέσεων 7-8, για να τεθεί αντιμέτωπος στα playoffs με τους «ερυθρόλευκους».