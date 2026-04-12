Μονακό: Ήττα με «100άρα» από την Μπουργκ

Βαριά εκτός έδρας ήττα για την Μονακό με 104-81 στην έδρα της Μπουργκ, για την 26η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Μονακό ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Μπουργκ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -4 (31-27). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +10 (40-30), όμως οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν, και εν τέλει πήγαν στα αποδυτήρια πίσω με 59-51.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπουργκ πάτησε το γκάζι και έφυγε στο +19 (82-63), παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ήλεγξαν την κατάσταση και πήραν την νίκη με 104-81.

Έλι Οκόμπο (19π. 5ρ. 7ασ.) και Ματ Στράζελ (14π. 6ασ.) ξεχώρισαν για την Μονακό. Ασεμιάν Μουλάρε (19π. 2ρ.) και Τρε Μίτσελ (18π. 5ρ.) για την Μπουργκ.

Τα δεκάλεπτα: 31-27, 59-51, 84-68, 104-81