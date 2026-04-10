Μεγάλος Οκόμπο: Νόμιζε ότι μπήκε καλάθι, πήρε τη μπάλα κι έκανε άουτ αλλά ο αντίπαλος είχε κάνει airball! (vid)

Ο Έλι Οκόμπο τα έκανε... θάλασσα με τον Γάλλο γκαρντ να βγαίνει με την μπάλα άουτ νομίζοντας πως η ομάδα του είχε δεχτεί καλάθι...

Πρωταγωνιστής σε μια απίθανη φάση έγινε ο Έλι Οκόμπο. Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Μονακό με την Μπαρτσελόνα, ο Γάλλος γκαρντ πήρε το ριμπάουντ, ωστόσο βγήκε μόνος του με την μπάλα έξω...

Ο παίκτης των Μονεγάσκων στην προσπάθεια του να παίξει άμυνα πάνω στον Κλάιμπερν, νόμιζε ότι η μπάλα κατέληξε στο καλάθι από τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να μαζεύει την μπάλα για να κάνει επαναφορά κάτω από το καλάθι...