Το «αντίο» της Παρτιζάν στον Βουγιόσεβιτς (pic)

O Ντούσκο Βουγιόσεβιτς «έφυγε» από την ζωή και η Παρτιζάν είπε το δικό της «αντίο» στον θρύλο της.

Σε ηλικία μόλις 67 ετών ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε, μετά από αρκετά προβλήματα με την υγεία του. Η Παρτιζάν με ανακοίνωσή της είπε το δικό της «αντίο» στον προπονητή που «έγραψε» τη δική του ιστορία στον πάγκο της και εξελίχθηκε σε θρύλο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΑΝΤΙΟ ΝΤΟΥΣΚΟ

Η οικογένεια Βουγιόσεβιτς και η Παρτιζάν έλαβαν την είδηση ότι σήμερα, 8 Απριλίου, απεβίωσε ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Η σύζυγός του Άνα και ο γιος του Λούκα επιβεβαίωσαν την είδηση που όλοι φοβόντουσαν, μετά την επιδείνωση της υγείας του αναντικατάστατου “στρατηγού” των ασπρόμαυρων τις τελευταίες εβδομάδες.

Με την ευκαιρία αυτή, η Παρτιζάν εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί προσεχώς για τον χρόνο και τον τόπο της επιμνημόσυνης τελετής και της κηδείας.

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς γεννήθηκε το 1959 στην Ποντγκόριτσα και αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στο μπάσκετ. Ένας ανεπανάληπτος προπονητής και δάσκαλος, που πρώτα διαμόρφωνε καλύτερους ανθρώπους και έπειτα καλύτερους αθλητές, έφυγε από τη ζωή στις 8 Απριλίου 2026 στο Βελιγράδι.

Στην πλούσια καριέρα του, προπόνησε πολλούς συλλόγους, καθώς και τις εθνικές ομάδες της Γιουγκοσλαβίας, της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Το μεγαλύτερο αποτύπωμά του το άφησε στην Παρτιζάν, όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως νεαρός προπονητής στις ακαδημίες. Υπό την καθοδήγησή του αναδείχθηκαν παίκτες που εξελίχθηκαν σε θρύλους του μπάσκετ στη Σερβία, την πρώην Γιουγκοσλαβία, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Πέρα από την ανάπτυξη παικτών, ο Ντούσκο θα μείνει στη μνήμη ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, με 12 πρωταθλήματα, 5 κατακτήσεις Αδριατικής λίγκας, 5 Κύπελλα, έναν διεθνή τίτλο Κυπέλλου Ράντιβοϊ Κόρατς και δύο συμμετοχές σε Final-Four της Euroleague.

Εκτός από την Παρτιζάν, εργάστηκε και διακρίθηκε σε πολλούς άλλους συλλόγους: Μπέογκραντ, Μλάντοστ Ζέμουν, Οκσιμέσα, Ερυθρός Αστέρας, Μπρέσια, Πιστόια, Πέζαρο, Ραντίντσκι, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λιμόζ, Κλουζ και Ντέρμπι.

Με την εθνική ομάδα νέων της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σήμερα, ο κόσμος του μπάσκετ και η “ασπρόμαυρη” οικογένεια αποχαιρετούν με θλίψη έναν άνθρωπο που θα παραμείνει για πάντα σύμβολο της Παρτιζάν και μιας φράσης που ο ίδιος, σχεδόν άθελά του, καθιέρωσε ως σύνθημα για την ομάδα — “ΠΑΛΕΨΕΤΕ ΡΕ!”».