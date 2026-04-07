Νησιώτης: «Η Δόξα Λευκάδας θα παίξει σίγουρα στη GBL του χρόνου»

Ο πρόεδρος της Δόξας Λευκάδας, Ανδρέας Νησιώτης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την πορεία θριάμβου και την άνοδο στη GBL, εξηγώντας τον σχεδιασμό για την απαιτητική επόμενη ημέρα και όσα χρειάζονται ενόψει της νέας πρόκλησης.

Αναλυτικά είπε:

Για το αν πίστευαν απ’ την αρχή της σεζόν ότι μπορούν να καταφέρουν την άνοδο: «Κάναμε μια συνέντευξη με τον κόουτς το καλοκαίρι και είχαμε καλές συστάσεις από φίλους του χώρου που τους εμπιστευόμαστε. Μας άρεσαν αυτά που ακούσαμε από τον κόουτς, φάνηκε πως το κατέχει το άθλημα, ξέραμε πως είναι δουλευταράς. Ο στόχος μας ήταν να βάλουμε ένα καλό μπάτζετ, να σωθούμε εύκολα και να μπούμε στα play-offs και ό,τι προκύψει. Έτσι όπως βλέπαμε την καθημερινότητα της ομάδας απ’ την αρχή, τον τρόπο δουλειάς και το πώς έχει στηθεί, αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ ωραίο. Δεν ξέραμε πώς θα φτάσουμε ως εκεί που φτάσαμε, αυτό πολύ αργότερα το φανταστήκαμε και το είδαμε. Θα αναφέρω μία χαρακτηριστική περίπτωση. Όταν υπογράψαμε έναν από τους παίκτες, δε θα πω το όνομά του, μου έλεγε ο συγκεκριμένος μάνατζέρ του να βάλουμε ένα πριμ ανόδου και του είπα “Εμείς να σωθούμε πάμε, αλλά βάλε εσύ”. Τελικά έχουμε δύο ευχάριστες πληρωμές».

Για το αν η κατάκτηση UNICEF Trophy τους έκανε να καταλάβουν πως μπορούν να πετύχουν την άνοδο: «Ήταν καθοριστικό αυτό το σημείο, έδωσε ψυχολογικό boost και εμπιστοσύνη στα χέρια των παιδιών για τη συνέχεια. Για ‘μένα, το καθοριστικό σημείο που πιστέψαμε πως μπορούμε να φτάσουμε στο Final-4, ήταν τα τρία σερί “διπλά” που κάναμε σε Χαλκίδα, Ιωάννινα και Λαύριο. Δείξαμε χαρακτήρα και στα τρία και είπαμε πως το έχουμε. Συζητήσαμε με τον κόουτς για το πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε την ομάδα και κάναμε μια κίνηση ουσιαστική, με την προσθήκη του Γιάννη Χατζηνικόλα».

Για την προσθήκη του Γιάννη Χατζηνικόλα: «Ήταν ένα κομμάτι του “παζλ” που μας έλειπε για να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ήδη τα παιδιά είχαν πολύ καλή χημεία και θέλαμε ένα πιο έμπειρο παιδί, γιατί είχαμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, που να μας βοηθήσει στα κλεισίματα των αγώνων, αν φτάναμε σε σημείο να διεκδικούμε κάτι μεγαλύτερο. Τον Νοέμβρη βάλαμε στόχο να μπούμε στο Final-4 και με την κατάκτηση του UNICEF Trophy είπαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε».

Για τον Τρέι Ρόμπινσον και τον Τερέλ Άλεν, τους δύο ξένους της Δόξας: «Όπως είπα για τον κόουτς, δουλεύει όλη μέρα και νύχτα και αγαπάει το μπάσκετ τόσο πολύ, που αν είχε η μέρα 25 ώρες θα έβλεπε και τις 25 μπάσκετ. Ο Ρόμπινσον ήταν μια ανακάλυψη του κόουτς, δεν είχε ούτε καν Έλληνα ατζέντη, το πήραμε από ξένο. Ήταν rookie. Πέραν του ταλέντου του, είναι πολύ καλό παιδί, πολύ ομαδικός παίκτης, αγαπάει πολύ τους συμπαίκτες τους και ήταν πολύ επιδραστικός στα αποδυτήρια. Και ο Άλεν είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Δε δημιούργησαν ποτέ πρόβλημα, είχαν το “εγώ” τους κάτω απ’ την ομάδα. Ήταν σαν να είχαμε… ευρωπαίους Αμερικάνους».

Για το πόσο εύκολο ήταν να ενσωματώσουν τους ξένους παίκτες στη νησιώτικη πραγματικότητα τον χειμώνα: «Το καλό με εμάς στη διοίκηση είναι πως έχουμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, δεν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, οπότε κάνουμε παρέα με τους παίκτες. Ο General Manager της ομάδας τούς έχει όλη μέρα σπίτι του, βγαίνουν μαζί. Γενικότερα είμαστε μια οικογένεια. Τους βοηθάει αυτό να περάσουν όμορφα στο νησί και τον χειμώνα».

Για το αν η φετινή επιλογή ξένων θα λειτουργήσει σαν… οδηγός ενόψει GBL: «Όλα ήταν επιλογή του κόουτς που συμφωνήσαμε σε αυτό που θα έχουμε σαν φιλοσοφία στην ομάδα. Αυτό που θέλει ο Λευκαδίτης να βλέπει στο παρκέ είναι να αγωνίζονται όλοι για την ομάδα, να έχουμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και να παλεύουν για κάθε κατοχή και αγώνα, να μην κοιτούν το “εγώ” τους, πιο πολύ το “εμείς”. Αυτό είναι και το μότο μας. Ο κόουτς συμφώνησε με αυτό, αυτή είναι η φιλοσοφία του και γι’ αυτό επέλεξε τους συγκεκριμένους παίκτες».

Για την ανταπόκριση του κόσμου τη φετινή σεζόν: «Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Στα περισσότερα ματς είχαμε πάνω από χίλια άτομα στο γήπεδο. Τώρα έχουμε ραντεβού στο γήπεδο να δούμε αν καταφέρουμε να το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Αν δε μας έφτανε το γήπεδο στην Elite League, φανταστείτε στη GBL που θα αγωνιστούμε».

Για το αν η Δόξα Λευκάδας τελικά θα καταφέρει να παίξει στη GBL: «Είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Το ματς που εγώ μίλησα με τους δικηγόρους της ομάδας, που είναι και στο Συμβούλιο, για να κάνουμε τις διαδικασίες για την ΚΑΕ, ήταν μετά τη νίκη επί του Βίκου. Έχουμε ξεκινήσει απ’ τον Φλεβάρη έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε αυτό. Το καλό της χρονιάς αυτής σε σχέση με το 2016 ήταν πως τότε καταφέραμε να παίξουμε έχοντας 14 μέρες περιθώριο ενώ τώρα έχουμε πολύ μεγαλύτερο. Τα καταφέραμε τότε, πόσο μάλλον τώρα. Ήταν ένα μεγάλο δώρο που μου έκαναν τα παιδιά. Δε σας κρύβω πως λυπήθηκα λίγο, γιατί θα τους χάσουμε νωρίς. Δεν τους απολαύσαμε τόσο. Είναι τρομεροί χαρακτήρες όσοι βρεθήκαν στην ομάδα φέτος. Με στεναχωρεί ότι τους ζήσαμε μόνο 8 μήνες. Θα ήθελα να ξανακάνω το ίδιο με τα ίδια παιδιά ακριβώς».

Για το αν έχουν βρεθεί άνθρωποι με ουσιαστική διάθεση να συνεισφέρουν στην Δόξα Λευκάδας για την οικονομική αυτάρκεια της ομάδας: «Όπως είπα, το μότο μας είναι “πολύ χαμηλά το ‘εγώ’, πολύ ψηλά το ‘εμείς’”. Αυτήν τη χρονιά ανέβηκε όλο το νησί μαζί. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε φέτος. Η βοήθεια ερχόταν πολύ εύκολα από παντού και τους ευχαριστούμε όλους. Μας έχουν βοηθήσει από όλα τα μέρη της γης, ακόμα και Λευκαδίτες από τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία. Τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί ως ώρας είναι πάρα πολύ ευχάριστα ώστε να τα καταφέρουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες επικοινωνίας με τους χορηγούς μας και όλους τους φίλους της ομάδας και τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά».

Για την αναβάθμιση της χωρητικότητας του γηπέδου: «Υπάρχει χώρος και θα καταφέρουμε να το μεγαλώσουμε το γήπεδο. Αν και δεν είναι μικρό, χωράει ήδη 1.500 άτομα».

Για το ότι στη GBL θα υπάρχουν τρεις νησιώτικες ομάδες του χρόνου: «Θέλουμε κι εμείς να πάρουμε τα συγχαρητήρια όσων μας επισκεφθούν τον χειμώνα και τώρα στο Final-4 της Elite League. Εμείς που είμαστε πολύ κοντά στον τουρισμό όλα τα χρόνια σαν νησιά, η φιλοξενία είναι “μες στο αίμα μας”. Είναι μια ευχάριστη νότα για τους αντιπάλους μας να έρθουν και να το βιώσουν όλο αυτό, το πώς θα τους καλωσορίσουμε».