«Σε συζητήσεις με τον Κρις Τζόουνς ο Ερυθρός Αστέρας»

Σύμφωνα με Ισραηλινά Μέσα ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Κρις Τζόουνς της Βαλένθια προκειμένου να ενισχύσει τις θέσεις των γκαρντ.

Μπορεί η σεζόν να βρίσκεται στην τελική της ευθεία, ωστόσο οι περισσότερες ομάδες σχεδιάζουν ήδη την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Κρις Τζόουνς, με τον Αμερικανό γκαρντ να αγωνίζεται φέτος με τα χρώματα της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Ο 32χρονος άσος έχει συμβόλαιο με την ισραηλινή ομάδα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τις απολαβές του να φτάνουν σχεδόν τα 2εκ. ετησίως.

Σύμφωνα με δημοσίευμα δεν υπάρχουν προς το παρόν διαπραγματεύσεις μεταξύ του παίκτη και της Χάποελ για ανανέωση συμβολαίου, ωστόσο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο όσον αφορά την παραμονή του στην ομάδα.

Ο Τζόουνς την φετινή σεζόν μετρά με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη 9.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ στην Euroleague.