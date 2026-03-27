«Magic Euroleague» μέσα από τo «Telekom Center»!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA.

Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται σήμερα με πέντε παιχνίδια και με τεράστιο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο είναι στο «Telekom Center», εκεί, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στη Μονακό, στη προσπάθεια, που κάνει να βρεθεί στη πρώτη εξάδα.

Μετά το ματς του Παναθηναϊκού θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με αναλύσεις, ειδήσεις και φουλ παρασκήνιο. Μία εκπομπή, που θα βγει εν πολλοίς μέσα από το «Telekom Center», εκεί, όπου θα βρεθούν οι Γιώργος Ζάκκας, Γιάννης Κουβόπουλος και Χρήστος Μπούκουρας.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.