Σαν να μην υπήρχε ο Προμηθέας πέρασε ο Κολοσσός από την Πάτρα (76-98). Με εμφάνιση σίφουνα προηγήθηκε από το ξεκίνημα με διψήφια διαφορά και δεν κοίταξε ποτέ πίσω πετυχαίνοντας την 7η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο Κολοσσός φιλοξενήθηκε από τον Προμηθέα στην Πάτρα και πήρε μια τεράστια νίκη... σωτηρίας με 98-76. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι για 40', πήραν διαφορές άνω των 20 πόντων και δεν άφησαν ποτέ τους γηπεδούχους να πιστέψουν πως μπορούσαν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστές των Πατρινών ήταν οι Τζόρνταν Τάκερ (14π. 7ρ.) και Νάσος Μπαζίνας (10π. 9ασ.), ενώ για τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Τέβιν Μακ (30π. 13/17 σουτ.) και Ντέιβιντ Νίκολς (16π.).

Την επόμενη ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη (28/3, 16:00). Ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον Άρη (28/03, 16:00).

Μακ - Νίκολς, 54% τρίποντο και άμυνα, οδήγησαν τον Κολοσσό προηγούμενο στα αποδυτήρια

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και αρκετά τρίποντα. Οι γηπεδούχοι πήραν το πρώτο προβάδισμα της βραδιάς με τρίποντο του Πλώτα (2') που έκανε το 5-3. Στην συνέχεια όμως ο Κολοσσός ήταν εκείνος που με έξι συνεχόμενους πόντους του Νίκολς, ο οποίος πέτυχε δύο τρίποντα, ένα άμεσα και ένα έμμεσο, έκανε ένα σερί 6-0 και πέρασε μπροστά με 5-9. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στο +9 (10-19) μέσα από την τρομερή τους άμυνα και το γρήγορο παιχνίδι στο transition, και τον Νίκολς στους 10 πόντους. Ο Προμηθέας σκοράροντας κυρίως με βολές μείωσε σε 18-25 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Οι Ροδίτες μπήκαν με... φόρα στο δεύτερο δεκάλεπτο και εκτόξευσαν την διαφορά στο +14 (21-35 με τρίποντο του Καράμπελα και δύσκολο καλάθι του Γκαλβανίνι στο 14'. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη είχε 13/19 σουτ με 5/9 τρίποντα. Ο καταπληκτικός Κολοσσός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στην άμυνά του και σκόραρε συνεχώς στο ανοιχτό γήπεδο, ανεβάζοντας την τιμή της διαφοράς στο όριο του +20 (23-42) με πρωταγωνιστές του Μακ (10π.) και Καράμπελα (8π. 5ασ.) στο 16'. Ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση κάνοντας ένα επιμέρους σκορ 16-6 και μείωσε σε 39-48, πριν πετύχει buzzer-beater τρίποντο ο Μακ για το 39-51.

Δεν άφησαν κανένα περιθώριο επιστροφής στον Προμηθέα οι φιλοξενούμενοι και έφτασαν εύκολα στο... «ροζ φύλλο»

Ο Μπαζίνας με δυο πανομοιότυπες ασίστ και οι Πλώτας - Τάκερ να σκοράρουν, ο Προμηθέας έριξε δυο φορές την διαφορά στο -10 (41-51, 43-53), όμως ο... «αχάμπαρος» Μακ με 2/2 τρίποντα έστειλε την ομάδα του ξανά στο +16 (43-59), ενώ ο ίδιος στους 21π. με 3/4 τρίποντα. Ο Κολοσσός ήταν σε τρομερή μέρα, και στην τρίτη περίοδο ανέβασε ακόμη περισσότερο στροφές στις δύο πλευρές του γηπέδου, και με καλάθι του Γκαλβανίνι στο transition ξέφυγε για πρώτη φορά πάνω από το +20 (51-72). Ο Προμηθέας όπως στο τέλος του ημιχρόνου, έτσι και στο τέλος της τρίτης περιόδου, έκανε νέο επιμέρους σκορ 10-2, μειώνοντας σε 61-74 με τους Τάκερ και Μπαζίνα, βασικούς πόλους στην επίθεση.

Με κλέψιμο και γρήγορο καλάθι του Μπαζίνα ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, που έριξε την διαφορά στο -11 (63-74), όμως ο Κολοσσός απάντησε άμεσα με τρίποντο του Πετρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι σε κάθε προσπάθεια επιστροφής του Προμηθέα, είχαν τον Μακ να τους «σπρώχνει» ξανά μακριά και με εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έκανε το 66-81 στο 35', δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στους νησιώτες. Ο Κένεντι με τρίποντο από την κορυφή έγραψε το 71-89 για το νέο +18 των φιλοξενούμενων στο 37', σφραγίζοντας στην πραγματικότητα την μεγάλη νίκη του Κολοσσού. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Καράμπελας με τρίποντο για το 76-98.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98

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