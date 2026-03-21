Ο Πρωτέας Βούλας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στην παράταση (86-82) και έτσι έκανε το 3-1 και τελείωσε την σειρά.

ΠΑΣ Γιάννινα και Πρωτέας Βούλας αναμετρήθηκαν για τα play-offs (5-8) της Α1 Γυναικών. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ σε όλη την διάρκεια του αγώνα και τελικά το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (70-70). Εκεί, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 86-82 και έκαναν το 3-1, τελειώνοντας την σειρά. Έτσι, ο Πρωτέας πέρασε στην επόμενη φάση και θα αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό, ο οποίος «σκούπισε» με 3-0 τον ΠΑΟΚ, για την 5η θέση και το ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Για τον Πρωτέα η Γένσεν μέτρησε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με την Ράιαν να προσθέτει 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ξεχώρισε η Καράλη με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ η Μπρούγκλερ είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 36-31, 50-56, 70-70, 82-86 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.