Οι Γκρίζλις σόκαραν τους Νάγκετς

Οι Μέμφις Γκρίζλις έκαναν την έκπληξη της βραδιάς στο NBA, αφού πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς με 125-118.

To πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ισόπαλες με 60-60, όμως οι Γκρίζλις ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 39-31 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα οκτώ πόντων (99-91), με τους Γκρίζλις να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε του ματς.

Έτσι, οι «Αρκούδες» σόκαραν τους Νάγκετς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 24-44 και έριξαν τους φιλοξενούμενους στο 42-28, βάζοντας τους δύσκολα στην «μάχη» που δίνουν για την 3η θέση στην Δύση.

Ο Τάι Ζερόμ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μέμφις Γκρίζλις, με τον Νίκολα Γιόκιτς να το «παλεύει» για τους Νάγκετς, έχοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης