Εlite League: Εντός έδρας δοκιμασίες για Δόξα Λευκάδας και Μεγαρίδα

Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Νίκη Βόλου και η Μεγαρίδα τον Παπάγου στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Elite League.

Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το μενού της 26ης αγωνιστικής της Elite League το Σάββατο (14/3). Η Δόξα Λευκάδας θα υποδεχθεί την Νίκη Βόλου στο «νησί των ποιητών» στις 17:00 το απόγευμα και θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα (17:00), η Μεγαρίδα θα υποδεχθεί την ομάδα του Παπάγου στο ντέρμπι της αγωνιστικής με την ομάδα των Μεγάρων να θέλει την νίκη για να περάσει στην βαθμολογία την αντίπαλό της και να πατήσει στην τετράδα.

Ακόμη, θα διεξαχθούν τα Ψυχικό-Πανερυθραϊκός, Δάφνη-Λαύριο, Σοφάδες-Αιγάλεω και Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Ψυχικό - Πανερυθραϊκός 17:00

Δάφνη - Λαύριο 17:00

Δόξα Λευκάδας - Νίκη Βόλου 17:00

Σοφάδες - Αιγάλεω 17:00

ΝΕ Μεγαρίδας - Παπάγου 17:00

Κόροιβος - Μαχητές Πειραματικό 17:00

Δευτέρα 16 Μαρτίου

ΑΓΕX - Πρωτέας Βούλας 19:30

Αναβλήθηκε το παιχνίδι :

Ίκαροι Τρικάλων - Βίκος Falcons