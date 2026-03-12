Η Μονακό των 9 παικτών και των 7 ηττών στα τελευταία 8 ματς πήρε νίκη… εκτός προγράμματος απέναντι στον Ολυμπιακό (81-80), με τον Στράζελ να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι.

Aγνώριστος ο Ολυμπιακός στο Μόντε Κάρλο. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν για πολύ ώρα μακριά από τον καλό τους εαυτό, στηρίχθηκαν σε ατομικές ενέργειες και είδαν την διαλυμένη Μονακο να κερδίζει (81-80) με καλάθι του Στράζελ 4'' πριν το τέλος.

Οι Πειραιώτες με την ήττα έπεσαν στο 20-11 και έχασαν την ευκαιρία να πατήσουν γερά για το πλεονέκτημα έδρας, με την ομάδα του Μόντε Κάρλο να βγάζει αντίδραση παρά τα προβλήματα της ανεβαίνοντας στο 17-14.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα άργησαν να μπουν στο ματς, υποτιμώντας την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι που έβγαλε σφυγμό παρά τα χιλιάδες προβλήματα της. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν την μπάλα στον Μιλουτίνοφ που βρέθηκε σε φοβερή βραδιά (13π. 10ρ.), με τον Ντόρσεϊ να είναι πρώτος σκόρερ με 19 πόντους με 5/9τρ. Έδωσε επιθετικές λύσεις κυρίως μέσα από την ρακέτα (17π. 5/8δ.), με τον Ουόρντ να είναι διψήφιος (10π.)

Από την άλλη πλευρά ο Μάθιου Στραζέλ «ξέρανε» τον Ολυμπιακό στο φινάλε, με τον Γάλλο γκαρντ να μετρά 9 πότνους και 5 ασίστ. Τάις (13π. 5ρ. 3ασ.) και Μπλοσομγκέιμ (13π. 3ασ.) έδωσαν ενέργεια μέσα από την ρακέτα, με τον Μάικ Τζέιμς να είναι πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.

Κακό «ερυθρόλευκο» ξεκίνημα και γαλλικό προβάδισμα

Με… συνταγή Παρί και Παναθηναϊκού ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν νωθροί στο ματς και στις δυο πλευρές, δίνοντας την ευκαιρία στη Μονακό να βρει ρυθμό με τον Μάικ Τζέιμς (6-2 στο 2’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ με την διαφορά να ανοίγει στο +9 για τους γηπεδούχους (13-4 στο 5’). Ο Φουρνιέ με την είσοδο του έδωσε σκορ από μακριά (13-7 στο 5’), ωστόσο ο Τζέιμς έκανε ζημιά στους Πειραιώτες (7π. 16-8 στο 6’). Πίτερς και Μιλουτίνοφ μείωσαν στο καλάθι (16-14 στο 7’), με τους παίκτες του Μαρκοϊσβίλι να «τρέχουν» σερί 6-0 για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (22-14).

Εκτόξευσε την διαφορά η Μονακό, την «μάζεψε» με Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

Ο Τάρπεϊ έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Μονακό (24-14), ενώ ο Μπεγκαρίν και Τάρπεϊ εκτόξευσαν την διαφορά στο +15 (29-14 στο 12’) με τον Ολυμπιακό να είναι αγνώριστος. Ο Τζόσεφ σκόραρε τους πρώτους πόντους των «ερυθρολεύκων» στο δεύτερο δεκάλεπτο (29-18), με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 32-22 στο 14’. Το σύνολο του Μόντε Κάρλο διατηρούσε τον έλεγχο και το διψήφιο προβάδισμα της (35-25 στο 15’), την στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν εξωφρενικά άστοχος σε σχέση με το ματς του Παρισιού (10/27σ.). Ο Μιλουτίνοφ έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (39-30 στο 17’), με τον Ντόρσεϊ να μειώνει εκ νέου με γκολ – φάουλ σε 41-34 στο 18’. Ο ομογενής γκαρντ είχε βρει ρυθμό (9π.), μειώνοντας στο -6 (43-37) στο φινάλε του πρώτου μέρους και τον Ολυμπιακό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν το ματς στα μέτρα τους και πήραν τα ηνία δια χειρός Πίτερς

Mε το καλημέρα του δεύτερου μέρους ο Ολυμπιακός έριξε την διαφορά στο καλάθι (43-41), με τον Παπανικολάου να βάλει για πρώτη φορά τους «ερυθρόλευκους» (45-47 στο 22’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση, με τον Ντόρσεϊ να δίνει λύσεις για το 50-52 στο 24’ και την Μονακό να απαντά με 5-0 σερί για το 55-52. Ο Νιλικίνα έβρισκε ελεύθερα σουτ λόγω της under άμυνας των Γάλλων (55-55 στο 25’), με τους Πειραιώτες να παίρνουν ξανά το προβάδισμα, μέσω επιθέσεων του Πίτερς από το post (57-60 στο 29’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν σφίξει την άμυνα τους, ο Νέντοβιτς βρήκε ελεύθερο τρίποντο για το 62-62 στο 29’ με τον Ουόρντ να διαμορφώνει το 62-63 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Αυτοκτόνησε στο Μόντε Κάρλο ο Ολυμπιακός, τον...ξέρανε ο Στραζέλ στο τέλος

Ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του στην επίθεση στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με τον Νέντοβιτς να γράφει το +4 για την Μονακό (67-63 στο 32'). Ο Πίτερς έδωσε λύση από τα 6.75μ. για το 67-66, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκου σκορ από την γραμμή των βολών για να πάρουν ξανά τα ηνία (69-71 στο 34'). Η ομάδα του Μόντε Κάρλο έτρεξε γρήγορο 6-0 σερί για το 75-71 στο 35', με τον Ουόρντ να δίνει ανάσα για το 75-73 στο 36'. Οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι έχασαν δυο συνεχόμενες ευκαιρίες να ανοίξουν την διαφορά μεγαλύτερη του ένα σουτ, με τον Ντόρσεϊ να βάζει καθοριστικό τρίποντο για το 75-76 στο 38'. Ο Μπλοσομγκέιμ με καλάθι από το ζωγραφιστό διαμόρφωσε το 77-76, ενώ ο Μιλουτίνοφ με 1/2β. ισοφάρισε σε 77-77. Ο Τζέιμς με 2/2β. έγραψε το 79-77, με τον Πίτερς να ισοφαρίζει με 77-77 50'' πριν το τέλος. Ο Στραζέλ αστόχησε σε λέι-απ με τον Πίτερς να κερδίζει το φάουλ απο τον Ντιάλο. Ο Αμερικανός έβαλε μία από τις δυο για το 77-78 27'' πριν το τέλος, με τον Στράζελ να χαρίζει με δίποντο τη νίκη στους Μονεγάσκους και τον Μιλουτίνοφ να αστοχεί στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης