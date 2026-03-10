Επιστρέφει στην 12άδα του Ερυθρού Αστέρα ο Κάρτερ ενόψει Φενέρ

Ο Τάισον Κάρτερ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από πολύμηνη αγωνιστική απραξία και πλέον είναι έτοιμος να μπει στην 12άδα του Ερυθρού Αστέρα ενόψει Φενέρ για την 31η αγωνιστική της Εuroleague.

Xαρμόσυνα νέα στον Ερυθρό Αστέρα, με την σερβική ομάδα να βλέπει τον Τάισον Κάρτερ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από πολύμηνη απουσία.

Να σημειώσουμε πως ο πρώην παίκτης της Μάλαγα εχε διαγνωστεί με πνευμονική εμβολή που τον άφησε για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης (έχει να αγωνιστεί από την 3η αγωνιστική) ωστόσο πλέον είναι πανέτοιμος να μπει στην 12άδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ενόψει Φενέρ για την 31η αγωνιστική της Εuroleague.

Ο ταλαντούχος γκαρντ αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα και την αναμέτρηση του Ερυθρού με τον Κλουζ, με τον Κάρτερ να πατά για 8' μετρώντας ένα ριμπάουντ και 2 ασίστ.