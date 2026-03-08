Α1 Γυναικών: Υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Πρωτέας Βούλας

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής (8/3). Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στο Κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς» τον ΠΑΣ Γιάννινα για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος.
Η σειρά ξεκινά από το 1-1, καθώς οι δυο ομάδες μεταφέρουν τις νίκες τους από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 5-8) της Α1 Γυναικών είναι το εξής:
1η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|07/03/26
|17.00
|ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
|ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
|08/03/26
|13:00
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
2η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|21/03/26
|13.00
|PAOK Sports Arena
|ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (εάν χρειαστεί)
|21/03/26
|15:00
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΝΕΟ)
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
3η Αγωνιστική (εάν χρειαστεί)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|24/03/26
|17:00
|ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
|ΠΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ
|24/03/26
|17:00
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ