Α1 Γυναικών: Υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Πρωτέας Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα για τις θέσεις 5-8 της Α1 Γυναικών, με την σειρά να ξεκινά από το 1-1.

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών το μεσημέρι της Κυριακής (8/3). Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στο Κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς» τον ΠΑΣ Γιάννινα για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος.

Η σειρά ξεκινά από το 1-1, καθώς οι δυο ομάδες μεταφέρουν τις νίκες τους από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 5-8) της Α1 Γυναικών είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 07/03/26 17.00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ 08/03/26 13:00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 21/03/26 13.00 PAOK Sports Arena ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (εάν χρειαστεί) 21/03/26 15:00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΝΕΟ) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3η Αγωνιστική (εάν χρειαστεί)