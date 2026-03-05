Ζητείται αντίπαλος για την Φενέρ: Η τουρκική ομάδα κέρδισε εύκολα την Μονακό (88-70) έφτασε τις εννιά σερί νίκες στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς την κορυφή. Χόρτον Τάκερ από... άλλον πλανήτη (28π. 8ρ.).

Ποιος θα σταματήσει αυτή την Φενέρ: Η τουρκική ομάδα διέλυσε την Μονακό - των χιλίων προβλημάτων - με 88-70 και συνεχίζει ακάθεκτη και ασταμάτητη την πορεία της στην κορυφή της Euroleague.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έφτασε τις εννιά σερί νίκες στην διοργάνωση και αγκάλισε το πλεονέκτημα έδρας, ανεβαίνοντας στο 22-7, με τους Μονεγάσκους να πέφτουν στο 16-14, βλέποντας να μπαίνει σε κίνδυνο ακόμα και η θέση της στην πρώτη δεκάδα.

Ο Χόρτον Τάκερ επιβεβαιώσε για ακόμα ένα παιχνίδι ότι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος μετρώντας 28 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Κόλσον να πυροβολεί από τα 6.75μ (14π. 4/6τρ.). Διψήφιοι Μπόλντγουιν (10π. 4ρ. 6ασ.), Μπιμπέροβιτς (10π.) και Γιάντουνεν (10π. 4ρ.).

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ο Μάικ Τζέιμς πραγματοποίησε πληθωρική εμφάνιση με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Μπλόσομογκέιμ να προσθέτει 12 πόντους. Διψήφιος και ο Ντάνιελ Τάις (11π.)

Με όπλο την άμυνα της πήρε προβάδισμα η Φενέρ

Aμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ (3-4, 5-4 στο 2’), με την Φενέρ να παίρνει αέρα 6π. (10-4 στο 3’) «τρέχοντας» ένα σερί 7-0. Η Μονακό έβαλε πίεση στην άμυνα της, μείωσε με τον Οκόμπο σε 14-8, με τον Γάλλο να φτάνει τους 6π. ενώ ο Τζέιμς με 3/3β. έριξε την διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (16-13 στο 7’). Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους διατηρούσαν την υπέρ τους διαφορά (+5, 20-15 στο 9’), ωστόσο οι Μονεγάσκοι αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, έχοντας 0/5 τρίποντα και 9/10 βολές.

Διατήρησε το προβάδισμα της η τουρκική ομάδα, ανέβασε την ένταση της η Μονακό

Χωρίς σκορ έμεινε η Μονακό στα πρώτα δυο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, σε ένα παιχνίδι με αργό ρυθμό και χαμηλό σκορ (22-15 στο 12’). Η τουρκική ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό μέσω της άμυνας της, ανάγκασε τους Μονεγάσκους να σουτάρουν με τραγικά ποσοστά (3/17 εντός πεδιάς) και κρατούσε σταθερά το προβάδισμα της (28-20 στο 15’). Ο Μπεγκαρίν έδωσε ενέργεια στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (28-24 στο 16’), ωστόσο η Φενέρ έστειλε για πρώτη φορά το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα (+10, 34-24 στο 17’). Οι γηπεδούχοι ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +8 (44-36), με την Μονακό να έχει ανεβάσει την ένταση μετά το κακό της ξεκίνημα.

Εξωφρενικά άστοχη η Μονακό, διψήφια διαφορά για την Φενέρ δια χειρός Τάκερ

Με τρίποντο του Τάις μπήκε η Μονακό στο δεύτερο μέρος (44-39), με την Φενέρ να επαναφέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 51-41 στο 22’) με επιμέρους 7-2. Ο Τάκερ κυριαρχούσε μέσα στην ρακέτα (14π.) για το +11 (57-46 στο 25’), με τον Αμερικανό να μεγαλώνει το προβάδισμα της ομάδας του στο +13 (59-46) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ, την στιγμή που οι Μονεγάσκοι ήταν εξωφρενικά άστοχοι (2/14τρ.) και την Φενέρ να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +14 (66-52).

Ασταμάτητη η Φενέρ, διέλυσε με +18 την Μονακό

Η Φενέρ είχε βάλει σημαντικές βάσεις για μια σπουδαία νίκη, με την τουρκική ομάδα να διατηρεί το προβάδισμα της σε διψήφια επίπεδα (+13, 69-56 στο 32'). Ο Νέντοβιτς με δυο συνεχόμενα τρίποντα ροκάνισε την διαφορά στο -7 (69-62 στο 36'), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βάζει πίεση στους γηπεδούχους. Ο Τάκερ βγήκε και πάλι μπροστά για τους Τούρκους, με τον Αμερικανό να «τρυπάει» την άμυνα των Γάλλων για το +11 (75-64 στο 35'), φτάνοντας τους 23π. Η Φενέρ είχε τον έλεγχο του αγώνα, επαναφέροντας την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα (+13, 79-66 στο 37'), φτάνοντας τελικά άνετα στη νίκη με 88-70, φτάνοντας τις εννιά σερί νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης