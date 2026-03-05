Παπαθεοδώρου: «Καμία βιασύνη για Λεσόρ και ΣΕΦ, πότε προορίζεται η επανεμφάνισή του» (vid)

Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου έκανε τη δική του εκτίμηση για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με βάσει την εικόνα των «ασπρόμαυρων» στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτιωμένη εικόνα του Παναθηναϊκού και την καλή ψυχολογία που έχει αποκτήσει από τα τελευταία αποτελέσματα. Πλέον οι «πράσινοι» έχουν αποκτήσει μια ταυτότητα με τον Μπενίτεθ και παίζουν... κανονικό ποδόσφαιρο.