Επίσημο: Παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Ζντοβτς - Αναλαμβάνει ο Μπούτσκος μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την λύση της συνεργασίας του με τον Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ασπρόμαυρο πάγκο.

Χωριστούς δρόμους θα τραβήξουν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Ζντοβτς, καθώς η ασπρόμαυρη διοίκηση αποφάσισε να λύσει πρόωρα την συνεργασία της με τον Σλοβένο τεχνικό, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του SDNA.

Πλέον, το... βάρος πηγαίνει στην εύρεση του αντικαταστάτη του, με τον Δικέφαλο να θέλει το απόλυτο... colpo grosso με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Όπως σημείωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι.

Αναλυτικά:

Λύση συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.

Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης.

Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία.