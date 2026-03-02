Τετ-α-τετ Τζόκοβιτς με ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς στο Λος Άντζελες

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε από κοντά τη νίκη των Λέικερς και μετά το τέλος φωτογραφήθηκε με ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς στην Crypto.com Arena.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις, αξιοποιώντας την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε στάση στο Λος Άντζελες για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των Λέικερς στους Σακραμέντο Κινγκς.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε σημείο αναφοράς για φιλάθλους και κάμερες. Με τη λήξη του αγώνα, τα φώτα στράφηκαν σε μια ιδιαίτερη στιγμή στο παρκέ. Ο Λούκα Ντόντσιτς έσπευσε να αγκαλιάσει τον «Νόλε», πριν ακολουθήσει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι τρεις σούπερ σταρ αντάλλαξαν κουβέντες και χαμόγελα, με τις φωτογραφίες να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

Novak Djokovic sharing a moment with Luka Doncic.



Legends. 🇷🇸pic.twitter.com/GRLUgnDcka — Danny (@DjokovicFan_) March 2, 2026