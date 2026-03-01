Πέρασε εύκολα από τα Ιωάννινα ο Ολυμπιακός - Η τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια των play-off

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΣ Γιάννινα, επικράτησε με 86-66 και τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Δείτε την τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια των play-off και play-out.

O Oλυμπιακός είχε εύκολο έργο κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να επικρατεί με 86-66 στην τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην regular season στην 3η θέση με ρεκόρ 16-4, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην 7η θέση με ρεκόρ 9-11. ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 66-86

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Λιαρομμάτης

Δεκάλεπτα: 16-22, 36-38, 51-62, 66-86

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(1), Καράλη 4, Σαρηγιαννίδου 18(4), Μαρίνη 6(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 3(1), Σίγκλετον 10(2), Παπανικολάου.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούκμποβα 7(1), Νικολοπούλου 4, Καρλάφτη 4(1), Κριβάσεβιτς 3, Διέλα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 17(2), Κολλάτου 15(3), Τζόνσον 15, Ράμπερ 11(1), Ντάλα 8(2). Η τελική βαθμολογία 1) Αθηναϊκός 39 1685-1262 423

2) Παναθηναϊκός 39 1783-1328 455

3) Ολυμπιακός 36 1695-1402 293

4) Παναθλητικός 30 1545-1553 -8

5) Πανσερραϊκός 30 1405-1418 -13

6) Πρωτέας Βούλας 29 1510-1512 -2

7) ΠΑΣ Γιάννινα 29 1330-1494 -164

8) ΠΑΟΚ 28 1554-1700 -146

9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 26 1349-1548 -199

10) Αμύντας 23 1366-1599 -233

11) Ανόρθωση Βόλου 21 1351-1757 -406 Play Offs Θέσεις 1-4

Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0) Θέσεις 5-8

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)

Πρωτέας Βουλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1) Play Out

Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)