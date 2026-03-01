MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πέρασε εύκολα από τα Ιωάννινα ο Ολυμπιακός - Η τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια των play-off

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΣ Γιάννινα, επικράτησε με 86-66 και τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Δείτε την τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια των play-off και play-out.

O Oλυμπιακός είχε εύκολο έργο κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, με την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη να επικρατεί με 86-66 στην τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην regular season στην 3η θέση με ρεκόρ 16-4, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην 7η θέση με ρεκόρ 9-11.

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 66-86
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Λιαρομμάτης
Δεκάλεπτα: 16-22, 36-38, 51-62, 66-86
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25(1), Καράλη 4, Σαρηγιαννίδου 18(4), Μαρίνη 6(2), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 3(1), Σίγκλετον 10(2), Παπανικολάου.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούκμποβα 7(1), Νικολοπούλου 4, Καρλάφτη 4(1), Κριβάσεβιτς 3, Διέλα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 17(2), Κολλάτου 15(3), Τζόνσον 15, Ράμπερ 11(1), Ντάλα 8(2).

Η τελική βαθμολογία

1) Αθηναϊκός        39   1685-1262    423
2) Παναθηναϊκός 39   1783-1328    455
3) Ολυμπιακός     36   1695-1402    293
4) Παναθλητικός  30   1545-1553    -8
5) Πανσερραϊκός 30   1405-1418    -13
6) Πρωτέας Βούλας    29   1510-1512    -2
7) ΠΑΣ Γιάννινα    29   1330-1494    -164
8) ΠΑΟΚ 28   1554-1700    -146
9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   26   1349-1548    -199
10) Αμύντας 23   1366-1599    -233
11) Ανόρθωση Βόλου 21   1351-1757    -406

Play Offs

Θέσεις 1-4
Αθηναϊκός-Παναθλητικός (2-0)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (2-0)

Θέσεις 5-8
Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2-0)
Πρωτέας Βουλας-ΠΑΣ Γιάννινα (1-1)

Play Out
Αμύντας – Ανόρθωση Βόλου (1-1)

Πέρασε εύκολα από τα Ιωάννινα ο Ολυμπιακός - Η τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια των play-off