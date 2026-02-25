«Δεν θα ήθελαν οι Κλίπερς να ανταλλάξουν τον Λέοναρντ με τους Λέικερς»

Ο Καουάι Λέοναρντ έχει συνδεθεί με τους Λος Άντζελες Λέικερς για πιθανή ανταλλαγή σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιόβαν Μπούγα, αλλά ο ιδιοκτήτης των «Κλιπς» ίσως να μην θέλει να τον δώσει στους «Λιμνάνθρωπους».

Ο Λέοναρντ έχει συνδεθεί τον τελευταίο καιρό με τους Λος Άντζελες Λέικερς για πιθανή ανταλλαγή εν μέσω του σκανδάλου Aspiration, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιόβαν Μπούγια, όλος αυτός ο ντόρος που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα σε Καουάι Λέοναρντ και Λος Άντζελες Λέικερς, είναι περισσότερο φήμες παρά κοντά στην πραγματικότητα. Ο ίδιος δήλωσε ότι: «Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πολλά από αυτά είναι απλώς θόρυβος και φλυαρία. Δεν το εννούν ιδιαίτερα», και παρακάτω συμπλήρωσε: «Υπάρχει μια μικρή έχθρα, θα έλεγα, μεταξύ των ιδιοκτητών, δεν νομίζω ότι είναι δύο franchise που αγαπιούνται».

Ο ειδικός σε θέματα του ΝΒΑ δήλωσε επίσης:

«Δεν νομίζω ότι οι Κλίπερς θα ήθελαν πολύ να ανταλλάξουν τον Καουάι με τους Λέικερς. Και σε εκείνο το σημείο, αν αναγκαστείς να τον ανταλλάξεις, νομίζω ότι το δεν θα είναι του στυλ «πρέπει να τον ανταλλάξεις με τους Λέικερς, πρέπει να τον ανταλλάξεις με την Χ ομάδα. Θα είναι του στυλ «Εντάξει, ας μπούμε σε έναν πόλεμο προσφορών».