Αντετοκούνμπο σε Μπούκερ: «Αν φορούσαμε την ίδια φανέλα θα πάλευα για εσένα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μεγάλος θαυμαστής του Ντέβιν Μπούκερ και του είπε πως θα… πάλευε για εκείνον αν αγωνίζονταν στην ίδια ομάδα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέβιν Μπούκερ έχουν τη δική τους ιστορία, καθώς συναντήθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ το 2021. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλαίσιο του All-Star Game, παρόλο που ο Έλληνας αστέρας δεν αγωνίστηκε.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Ντέβιν Μπούκερ, ο «Greek Freak» του είπε πως αν φορούσαν την ίδια φανέλα θα γινόντα… Αϊζάια Στιούαρτ κια θα πάλευε για εκείνον. «Κάνεις τα πάντα να φαίνονται τόσο φίνα, αλλά δεν φοράς την ίδια φανέλα με μένα. Αν αυτό γινόταν τότε θα ήμουν σαν τον… Αϊζάια Στιούαρτ. Θα πάλευα για σένα» είπε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.