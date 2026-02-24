Οι Σπερς... φρέναραν τους Πίστονς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 114-103.

Οι Πίστονς υποδέχθηκαν τους Τεξανούς στο Ντιτρόιτ, τρέχοντας σερί πέντε νικών, με το καλύτερο ρεκόρ στο NBA, όμως τα «Σπιρούνια» έδειξαν ότι είναι ικανά για μεγάλες ζημιές την φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αφού προηγήθηκαν με 27-24 στην λήξη του, όμως οι Σπερς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 28-33 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-56.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν πλήρως και έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, πανηγυρίζοντας την ένατη συνεχόμενη νίκη τους, παραμένοντας σταθερά στη 2η θέση της Δύσης.

Ο Ντέβιν Βασέλ με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να ξεχωρίζει για τους Πίστονς με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.

