Επίσημο: Στην Χάποελ Τελ Αβίβ ο Λέβι Ράντολφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε και επίσημα την απόκτηση του Λέβι Ράντολφ, με τον Αμερικανό άσο να επιστρέφει στην Εuroleague για να δώσει έξτρα λύσεις στα χέρια του Δημήτρη Ιτούδη.

Μια μέρα πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές στην Euroleague, η Χάποελ κινήθηκε στην αγορά για να ενισχύσει την περιφέρεια. Η ομάδα του Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λέβι Ράντολφ, ο οποίος άφησε την Ζενίτ για να επιστρέψει στην Euroleague.

Nα θυμίσουμε ότι την περασμένη σεζόν ο Ράντολφ αγωνίστηκε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 29 αναμετρήσεις με την φανέλα της ομάδας του λαού, ενώ στην Ζενίτ μετρούσε 14.8 πόντους και 2.8 ριμπάουντ.