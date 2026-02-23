Επίσημο: Στην Χάποελ Τελ Αβίβ ο Λέβι Ράντολφ

Μια μέρα πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές στην Euroleague, η Χάποελ κινήθηκε στην αγορά για να ενισχύσει την περιφέρεια. Η ομάδα του Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λέβι Ράντολφ, ο οποίος άφησε την Ζενίτ για να επιστρέψει στην Euroleague.
Nα θυμίσουμε ότι την περασμένη σεζόν ο Ράντολφ αγωνίστηκε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 29 αναμετρήσεις με την φανέλα της ομάδας του λαού, ενώ στην Ζενίτ μετρούσε 14.8 πόντους και 2.8 ριμπάουντ.
מועדון הכדורסל הפועל ״IBI” תל אביב שמח לבשר על החתמתו של הגארד/פורוורד ליוואי רנדולף (33, 1.98 מ׳) עד לסוף עונת 2026/2027.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 23, 2026
רנדולף פתח את העונה הנוכחית בזניט והעמיד ממוצעים של 14.4 נקודות, 2.7 ריבאונדים, 2.1 אסיסטים ו-48.7% לשלוש ב-26 דקות למשחק בליגת ה-VTB.
