Αδιανόητη ματσάρα: Οι Σανς λύγισαν τους Μάτζικ μετά από δύο παρατάσεις με τρίποντη «βόμβα» του Γκριν (vid)

Μια απίστευτη ματσάρα διεξήχθη στο Φοίνιξ, με τους Σανς να κάμπτουν την αντίσταση των Ορλάντο Μάτζικ (113-110), μετά από δύο παρατάσεις με τρίποντο του Τζέιλεν Γκριν στην εκπνοή.

Oι Μάτζικ ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 21-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα οκτώ πόντων (43-51).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σανς βγήκαν μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 34-22 πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (77-73), όμως οι Μάτζικ έμειναν «ζωντανοί» και με σερί 6-0 στο φινάλε ισοφάρισαν σε 96-96 και έστειλαν το ματς στην παράταση.

Το... θρίλερ συνεχίστηκε και στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο με τους Μάτζικ να ξεκινούν με 5-0 και τους Σανς να απαντούν με δικό τους 7-0, όμως ο Μπανκέρο με δίποντο ισοφάρισε σε 103-103 και έδωσε νέα παράταση στην αγωνία.

JALEN GREEN HITS THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER TO WIN IT FOR THE SUNS IN 2OT!



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/hhVPjW93xF — NBA (@NBA) February 22, 2026

Στο δεύτερο πεντάλεπτο έγιναν και πάλι τρομερά πράγματα, αφού ο Τζεβόν Κάρτερ στα 1.1'' πριν την λήξη ισοφάρισε σε 110-110, όμως ο Τζέιλεν Γκριν στην επαναφορά μετά το τάιμ άουτ με τρίποντη «βόμβα» έδωσε τέλος στο ματς χαρίζοντας στους Σανς τη νίκη.

O Γκρέισον Άλεν με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Πάολο Μπανκέρο που είχε 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης