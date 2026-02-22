Αδιανόητη ματσάρα: Οι Σανς λύγισαν τους Μάτζικ μετά από δύο παρατάσεις με τρίποντη «βόμβα» του Γκριν (vid)

Oι Μάτζικ ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 21-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα οκτώ πόντων (43-51).
Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σανς βγήκαν μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 34-22 πήραν τα ηνία της αναμέτρησης (77-73), όμως οι Μάτζικ έμειναν «ζωντανοί» και με σερί 6-0 στο φινάλε ισοφάρισαν σε 96-96 και έστειλαν το ματς στην παράταση.
Το... θρίλερ συνεχίστηκε και στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο με τους Μάτζικ να ξεκινούν με 5-0 και τους Σανς να απαντούν με δικό τους 7-0, όμως ο Μπανκέρο με δίποντο ισοφάρισε σε 103-103 και έδωσε νέα παράταση στην αγωνία.
Στο δεύτερο πεντάλεπτο έγιναν και πάλι τρομερά πράγματα, αφού ο Τζεβόν Κάρτερ στα 1.1'' πριν την λήξη ισοφάρισε σε 110-110, όμως ο Τζέιλεν Γκριν στην επαναφορά μετά το τάιμ άουτ με τρίποντη «βόμβα» έδωσε τέλος στο ματς χαρίζοντας στους Σανς τη νίκη.
O Γκρέισον Άλεν με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Πάολο Μπανκέρο που είχε 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.