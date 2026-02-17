Ζντοβτς: «Περιμένω να δω αντίδραση»

Ο Γιούρε Ζντοβτς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα προημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας (18/2, 20:00) στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλες οι ομάδες επηρεάζονται από το προηγούμενο παιχνίδι και προερχόμαστε και οι δύο από άσχημα αποτελέσματα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε αύριο, πως θα αντιδράσουν οι παίκτες. Νιώθω ότι στους παίκτες μας έχει μπει αρκετή πίεση και ίσως αύριο, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να παίξουμε πιο ελεύθερα».

Για την κατάσταση του Ντίμσα: «Θα δούμε σήμερα, είναι η πρώτη μέρα που θα προσπαθήσει να μπει στην προπόνηση πέντε εναντίον πέντε. Έχουμε όμως 7 ξένους και πρέπει να επιλέξουμε έναν που θα μείνει έξω. Θα δούμε είτε μετά την προπόνηση σήμερα, είτε αύριο το πρωί».

Για τα στοιχεία που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αύριο, για να πάρει τη νίκη κόντρα σε μια ομάδα του επιπέδου του Παναθηναϊκού: «Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα και έχουμε δείξει σε κάποια παιχνίδια ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε παίκτες με ποιότητα, που θέλουν να έχουν τη μπάλα στα χέρια τους, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη εμπειρία. Είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ τιμώρησε τον εγωισμό μας και αν το έχουμε ξανά, ο Παναθηναϊκός θα κάνει το ίδιο. Πρέπει να έχουμε πραγματικό καλό τάιμινγκ για να ανοίξουμε τις γραμμές της αντίπαλης άμυνας και φυσικά, πρέπει να βάλουμε τα σουτ μας».