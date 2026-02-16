Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέις-Ντέιβις (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έριξε την… βόμβα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Αμερικανός τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/1) έφτασε στην Ελλάδα και το πρωί βρέθηκε στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Έτσι, τώρα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και στόχος του «τριφυλλιού» είναι να πάρει τα πρώτα του λεπτά στο κύπελλο.