Άνευ προηγουμένου ξέσπασμα του Τζέιμς: «Είμαι για μήνες απλήρωτος, ζήτησα να φύγω και δεν με αφήνουν - Με κοροϊδεύουν»!

Ο Μάικ Τζέιμς πέρασε στην αντεπίθεση μετά τις καθυστερήσεις των πληρωμών στη Μονακό: Ο Αμερικανός σούπερ σταρ «εξερράγη» και αποκάλυψε πως έχει ζητήσει να φύγει από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά δεν τον αφήνουν.

Ο έμπειρος παίκτης πήρε θέση μέσω του "Χ" για τα οικονομικά προβλήματα που έχουν βάλει... φωτιά στη σεζόν των περσινών φιναλίστ της Euroleague. Μάλιστα, έκανε λόγο για «κοροϊδία» εκ μέρους της διοίκησης των Μονεγάσκων σε μια άνευ προηγουμένου «έκρηξη».

«Είναι δυσάρεστο παιχνίδι να παίζεις με τα χρήματά μου και να με κοροϊδεύεις μπροστά στη μούρη μου», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Είμαι πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Ξέρω πως οι πληρωμές μπορεί να είναι επισφαλείς. Όμως, μην μου λες ψέματα ότι έρχονται και όταν δεν έρχονται με κάνεις να δείχνω ανόητος. Αυτό είναι ασέβεια».

Επιπλέον, ο Τζέιμς τόνισε: «Μου έχουν πει ένα σωρό ψέματα. Όλα όσα έχετε διαβάσει εσείς είναι αυτά που ξέρω και εγώ» και σε ερώτηση ενόψει της νέας σεζόν απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα κάνω την επόμενη σεζόν. Θα πάω κάπου που θέλουν να κερδίζουν και μπορώ να τους βοηθήσω. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω».

Πολλοί αναρωτήθηκαν αν η Μονακό θα τον τιμωρήσει για αυτό το «ξέσπασμα», με τον 35χρονο να απαντάει με χιούμορ και ειρωνεία: «Πώς μπορούν να με τιμωρήσουν; Είμαι ήδη απλήρωτος» και: «Μπορούν να σε τιμωρήσουν χωρίς χρήματα; Ειλικρινά σας ρωτάω. Κάποιος να ρωτήσει το Chat GPT».

Σε ερώτηση για το γιατί δεν έφυγε νωρίτερα μέσα στη σεζόν, έγραψε: «Με κράτησαν όμηρο», ενώ σχετικά με το αν έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα του κόουτς Σπανούλη, επισήμανε: «Το έκανα πολλές φορές. Είπαν ότι δεν θα με αφήσουν».

Φυσικά, ο Τζέιμς αναφέρθηκε και στο πόσους μισθούς του χρωστούν. «Πιο πολλούς από όσους μου έχουν πληρώσει», τόνισε με νόημα και αργότερα εξήγησε πως: «Έχω πληρωθεί λιγότερους μήνες από κάθε άλλον. Είμαι πολύ πίσω».

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού διαβάζοντας τα σχόλια του κοινού δεν κρατήθηκε και συνέχισε τη δημόσια επίθεση προς την ομάδα του. «Πρώτα από όλα, δεν έβγαζα εκατομμύρια κάθε σεζόν. Δίνω μια υπηρεσία, ο κόσμος έρχεται να με δει, να με χειροκροτήσει και να με αποδοκιμάσει. Πρέπει να αποζημιωθώ για αυτό. Αν όχι, τότε τι γίνεται;», ανέφερε μεταξύ άλλων για να προσθέσει:

«Δεν είμαι δυσαρεστημένος με τη ζωή μου και δεν θα πέσω σε κατάθλιψη. Είμαι πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όμως, δεν μου αρέσει άλλο να με χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Έχω κάνει πάρα πολλά για να βάλω αυτή την ομάδα σε μια παγκόσμια κλίμακα και με παίζουν μπροστά στα μούτρα μου. Αρκετά», έγραψε σε ένα άλλο «τιτίβισμα».

Τέλος, tweetαρε ότι: «Ειλικρινά, οι μέρες μου είναι μετρημένες. Δεν βλέπω τον εαυτό μου σε ένα μέρος που δεν με παίρνουν στα σοβαρά και μου λένε ψέματα» και ότι: «Όπως και να 'χει, το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος. Ανυπομονώ να πληρωθώ».

Σε εκείνο το σημείο, ένας φίλος του Παναθηναϊκού τον κάλεσε να γυρίσει στην Αθήνα και ο Τζέιμς έγραψε: «Πάρε τηλέφωνο τον DPG».