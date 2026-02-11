Lakers’ Corner: Παράτησαν το ματς… πριν αρχίσει κόντρα στους Σπερς, το μυαλό στους Μάβερικς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώριζαν πως δεν είχαν ελπίδες κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς (136-108) με τις απουσίες τους και πλέον το μυαλό όλων είναι στραμμένο στους Ντάλας Μάβερικς και την πιθανή επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και από την αρχή γνώριζαν πως είχαν από ελάχιστες ως… μηδαμινές πιθανότητες να πάρουν κάτι από το ματς. Και αυτό γιατί οι «Λιμνάνθρωποι» παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Λεμπρόν Τζέιμς, Μάρκους Σμαρτ και ΝτεΆντρε Έιτον, δηλαδή χωρίς την βασική τους πεντάδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στο παρκέ και έτσι γνώρισε εύκολα την ήττα με 136-108. Πλέον, οι Λέικερς είναι πέμπτοι στην δυτική περιφέρεια με ρεκόρ 32-21.

Το μυαλό στους Μάβερικς και τον Ντόντσιτς

Φυσικά, οι Λέικερς πρέπει να αφήσουν πίσω τους αυτό το αποτέλεσμα και να συγκεντρωθούν στον αγώνα με τους Ντάλας Μάβερικς. Αυτό θα είναι το τελευταίο ματς πριν το break για το All-Star Game. Το θετικό για τους «Λιμνανθρώπους» είναι ότι στον αγώνα με τους «Μαβς» είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος αστέρας έχει χάσει τα τελευταία τρία ματς της ομάδας του (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σπερς) και η απουσία του είναι φανερή. Οι Λέικερς θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την διακοπή για το ASG, ώστε να επιστρέψουν οι παίκτες τους στο 100% και να δουν τις πραγματικές δυνατότητές τους.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Τζέικ ΛαΡάβια: 10 πόντοι (3/6 σουτ, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 18:22.

Ρούι Χατσιμούρα: 6 πόντοι (3/12 σουτ, 0/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 26:35.

Τζάκσον Χέιζ: 13 πόντοι (6/7 σουτ, 1/1 τρίποντο), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη σε 16:38.

Λουκ Κενάρντ: 14 πόντοι (5/8 σουτ, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 λάθος σε 27:40.

Κόμπε Μπάφκιν: 7 πόντοι (2/10 σουτ, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 24:20.

Μαξ Κλέμπερ: 6 πόντοι (2/2 σουτ, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 13:20.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 6 πόντοι (2/5 σουτ, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 16:21.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 6 πόντοι (3/8 σουτ, 0/1 τρίποντο), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17:04.

Ντριού Τίμι: 14 πόντοι (5/8 σουτ, 2/3 τρίποντα, 2/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 20:29.

Ντάλτον Κνεκτ: 9 πόντοι (4/8 σουτ, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 16:17.

Μπρόνι Τζέιμς: 12 πόντοι (5/10 σουτ, 2/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 25:22.

Αντού Τιέρο: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 βολή) και 1 μπλοκ σε 9:48.

Κρις Μάνιον: 2 πόντοι (2/2 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 7:44.

Το ματς των Λέικερς με τους Μάβερικς θα διεξαχθεί στις 13/2 (03:30) και μετά το σύνολο του Ρέντικ έχει μπροστά του το ντέρμπι της πόλης με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (21/2, 05:00).