«Σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Σάριτς - Ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague»

Ο Ντάριο Σάριτς αποδεσμεύτηκε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και πλέον σκέφτεται το μέλλον του μακριά από το ΝΒΑ. Όπως αναφέρει το «Sport», ο Κροάτης εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη και τρεις ομάδες ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτησή του.

Η Μπαρτσελόνα θέλει έναν παίκτη για να ενισχύσει την frontline της και ο πρώην ΝΒΑερ θα μπορούσε να κάνει την διαφορά. Ακόμη, η Παρτιζάν παρακολουθεί τον Κροάτη, αφού θέλει να αντικαταστήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Τέλος, η Ντουμπάι θέλει να βελτιώσει την ποιότητά της κοντά στην ρακέτα και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μία μεγάλη προσφορά για τον Σάριτς.