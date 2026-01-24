Elite League: Δοκιμασία στον Βόλο για τον Βίκο Ιωαννίνων - Εντός με την Χαλκίδα η Δόξα Λευκάδας

Ο Βίκος Ιωαννίνων δοκιμάζεται στον Βόλο κόντρα στη Νίκη, ενώ η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Χαλκίδα για την 17η αγωνιστική της Elite League.

Φουλ δράση στο πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (24/1) με την διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής.

Ο Βίκος Ιωαννίνων που οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα δοκιμάζεται στον Βόλο κόντρα στη Νίκη, με την ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου να θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας

Την ίδια ώρα η Δόξα Λευκάδας που ισοβαθμεί με την ομάδα των Ιωαννίνων στην κορυφή, υποδέχεται την Χαλκίδα σε ένα επικίνδυνο ματς για τους νησιώτες.

Η επόμενη αγωνιστική (18η, 24-26/1)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Λαύριο Boderm-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

18:30 Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Κόροιβος Αμαλιάδας