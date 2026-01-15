Τη Δευτέρα αποκαλύπτει ο Άνταμ Σίλβερ τα σχέδια του NBA Europe

O Άνταμ Σίλβερ θα παρουσιάσει τη Δευτέρα στο Λονδίνο το πλάνο του NBA Europe.

Το NBA ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στην Ευρώπη και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Τη Δευτέρα (19/1) ο Άνταμ Σίλβερ θα παρουσιάσει τα σχέδια του NBA για την Ευρώπη στο Λονδίνο μετά τα προγραμματισμένα ευρωπαϊκά NBA Games.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Μαρκ Μούντετ, η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, μπροστά σε ένα επιλεγμένο ακροατήριο. Σε αυτό θα βρίσκονται εκπρόσωποθι συλλόγων, ομοσπονδιών, δημόσιων θεσμών και πιθανοί στρατηγικοί συνεργάτες, μπροστά στους οποίους ο κομισάριος του NBA θα χαράξει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και θα ξεδιπλώσει το ευρωπαϊκό όραμα της λίγκας για τα επόμενα χρόνια στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο Σίλβερ επέλεξε να μιλήσει στο Λονδίνο, μετά από τη φιλοξενία ενός NBA Game, προκειμένου να αναλύσει το φιλόδοξο πρότζεκτ του NBA Europe και πως αυτό θα υλοποιηθεί, με στόχο να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2027.