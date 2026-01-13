«Υπογράφει στον Προμηθέα ο Γκραντ Γκόλντεν»

Νωρίτερα το SDNA έφερε στο φως το ενδιαφέρον και τις επαφές της πατρινής ομάδας με τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ, και τώρα από την Ισπανία αναφέρεται η πληροφορία πως ο παίκτης θα υπογράψει με τον Προμηθέα.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια άτυπη ανταλλαγή, καθώς ο Πόλι Πόλικαπ ανακοινώθηκε σήμερα από τη Μανρέσα, ομάδα στην οποία ανήκει ο Γκόλντεν. Και ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο και να ενταχθεί στην ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.
🚨 EXCLUSIVA 🚨— La Central ACB (@LaCentralACB) January 13, 2026
🇬🇷 Según hemos podido saber Grant Golden será nuevo jugador del Promitheas Patras en las próximas horas.
El pívot estadounidense dejará el Baxi Manresa tras haber llegado Pauly Paulicap al conjunto catalán.
➡️🇬🇧 Grant Golden will sign with Promitheas Patras. pic.twitter.com/oJrWi2P7pe