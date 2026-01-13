«Υπογράφει στον Προμηθέα ο Γκραντ Γκόλντεν»

Όλο και πιο κοντά στον Γκραντ Γκόλντεν βρίσκεται ο Προμηθέας.

Νωρίτερα το SDNA έφερε στο φως το ενδιαφέρον και τις επαφές της πατρινής ομάδας με τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ, και τώρα από την Ισπανία αναφέρεται η πληροφορία πως ο παίκτης θα υπογράψει με τον Προμηθέα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια άτυπη ανταλλαγή, καθώς ο Πόλι Πόλικαπ ανακοινώθηκε σήμερα από τη Μανρέσα, ομάδα στην οποία ανήκει ο Γκόλντεν. Και ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο και να ενταχθεί στην ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.