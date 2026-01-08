Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Το ξεκλείδωσαν Όσμαν και Χουάντσο, το τελείωσε ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε κόντρα στη Βίρτους, με τους Όσμαν και Χουάντσο να ξεκλειδώνουν το ματς και τον Χολμς να το καθαρίζει. Σημαντική συνεισφορά από τον Ρογκαβόπουλο.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Πήρε χρόνο συμμετοχής κυρίως μέσα από την άμυνα του. «Βέλος» στο ανοικτό γήπεδο και πολύ καλός παρά την αστοχία του (1/5 διπ., 0/1 τριπ.). Είχε 4 πόντους (2/2 βολές) και βοήθησε και στο δημιουργικό κομμάτι με 5 ασίστ. Μέτρησε ακόμα 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τσέντι Όσμαν: Τρομερός στην εκκίνηση του ματς, ήταν αυτός που ξεκλείδωσε το παιχνίδι με 10 πόντους στο πρώτο μέρος κι εξαιρετική άμυνα (3 κλεψίματα). Στην επανάληψη δεν χρειάστηκε και τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους (2/2 διπ., 1/4 τριπ., 4/5 βολές), μετρώντας ακόμα 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Ρισόν Χολμς: Το καλύτερο και πιο γεμάτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στις δύο πλευρές του glass floor. Εξαιρετικός στην επίθεση με 16 πόντους (5/8 διπ., 6/7 βολές) και τρομερός στην άμυνα με 9 ριμπάουντ και 2 τάπες. Ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Βαθμός: 10

Κώστας Σλούκας: Σε ικανοποιητική βραδιά, βγάζοντας ενέργεια και παίρνοντας την μπάλα σε κομβικά σημεία. Δεν έκανε ματσάρα, αλλά ήταν θετικός με 5 πόντους (1/3 διπ., 1/4 τριπ.), παρότι ήταν άστοχος. Είχε 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ με 1 λάθος. Βαθμός: 6

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν κομβικός στην άμυνα, δίνοντας σημαντικές λύσεις. Τελείωσε με 7 πόντους (2/3 διπ., 1/3 τριπ.), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος και συνολικά ήταν άκρως θετικός. Βαθμός: 8

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Φορτώθηκε μόλις στα 2 λεπτά με 2 ανύπαρκτα φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Έχασε τον ρυθμό του, αλλά στο φινάλε γέμισε την στατιστική του με 7 πόντους (3/4 διπ., 0/2 διπ., 1/2 βολές), 4 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 6

Κέντρικ Ναν: Δεν του πήγε το ματς και γενικά ήταν άστοχος με 4/12 δίποντα και 2/4 τρίποντα, όμως και πάλι βρήκε τον τρόπο να σκοράρει 21 πόντους (7/7 βολές), με 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Βαθμός: 8

Κένεθ Φαρίντ: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεύτερο σερί τρομερό ματς από τον Ισπανό, που έκανε τα πάντα στο glass floor. Πολλή δουλειά στην άμυνα (3 κλεψίματα) και λύσεις στην επίθεση με 9 πόντους (3/3 διπ., 1/3 τριπ.) και 8 ριμπάουντ. Είχε ακόμα 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 10

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Σε γενικές γραμμές ικανοποιητικός, χωρίς να κάνει τη διαφορά, δίνοντας ανάσες στον Χολμς με 2 πόντους (2/2 βολές) και 4 ριμπάουντ. Βαθμός: 5