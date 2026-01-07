Χολμς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά»

Ο Ρισόν Χολμς στάθηκε στα αίτια της ήττας του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός σέντερ ανέφερε...

«Έπαιξαν σκληρά σε αντίθεση με εμάς. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ήθελαν να κερδίσουν και αυτό έδειξαν μέσα στο παιχνίδι. Δεν ματσάραμε την ενέργειά και την έντασή τους, δεν απαντήσαμε με τον τρόπο που έπρεπε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο.

Προχωράμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν παίξαμε καλά. Θα δουλέψουμε κι άλλο, θα δούμε σε βίντεο τι δεν κάναμε σωστά. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά και έτσι θα απαντήσουμε στη συνέχεια».

Για τους γονείς του που ήταν στο ΟΑΚΑ: «Οι γονείς μου είναι συνέχεια στο πλευρό μου και με στηρίζουν και χαίρομαι που ήταν εδώ σήμερα και με παρακολούθησαν από κοντά».