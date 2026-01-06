Ο Άρης Betsson πλήρωσε το κάκιστο πρώτο ημίχρονο στην Ισπανία και με τεράστια κενά στην άμυνά του ηττήθηκε τελικά από την Μανρέσα με το ευρύ 113-99. Επιχείρησε να γυρίσει από το -31, όμως δεν πρόλαβε κάτι παραπάνω...

Ο Άρης βρέθηκε να χάνει με 63-32 λίγο πριν το ημίχρονο, όπου έμοιαζε σαν να μην... υπήρχε, ωστόσο βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος, επιχείρησε την αντεπίθεσή του, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός και η άμυνα συνέχισε να είναι προβληματική. Έπεσε στο 6-7 η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς και προσωρινά στην 7η θέση του ομίλου και εκτός των θέσεων πρόκρισης, ενώ η Μανρέσα πήγε στο 7-6.

Μπράις Τζόουνς και Αμίν Νουά με 27 και 23 πόντους αντίστοιχα προσπάθησαν να ξυπνήσουν τον Άρη, βοήθησαν επιθετικά οι Ντανίλο Άντζουσιτς (18π.) και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (15π.), όμως η άμυνα ήταν αυτή που πρόδωσε την ομάδα, ενώ απουσίαζαν οι Μποχωρίδης (διάστρεμμα) και Χάρελ (γρίπη Α). Για τη Μανρέσα, που «δίπλωσε» τις νίκες επί του Άρη και μοίρασε συνολικά 26 ασίστ, εφτά παίκτες πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ρέτιν Ομπασοχάν να είναι ο πρώτος σκόρερ της με 18 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) ο Άρης υποδέχεται τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/1, 20:00), ενώ για το ελληνικό πρωτάθλημα παίζει ξανά εντός με τον Ηρακλή (10/1, 15:30).

Χωρίς άμυνα ο Άρης, έφυγε στο +31 η Μανρέσα

Ο Άρης βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ (5-0), ενώ πέτυχε το πρώτο του καλάθι μετά από τρία λεπτά με τον Άντζουσιτς (7-5). Η ισπανική ομάδα είχε επιβάλει τον δικό της ρυθμό, οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, με τον Ομπασοχάν να γράφει το πρώτο +10 (21-11). Ο Φορμπς έδωσε μια ανάσα, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν και φτάνοντας τα 5/11 τρίποντα, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 35-18.

Η άμυνα του Άρη... αγνοούταν, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς φώναζε από τον πάγκο, όμως άλλα δύο τρίποντα από Ρέγιες και Μπάσας έφεραν τη διαφορά στο +21 (41-20). Ο Άρης έχανε τα ριμπάουντ, έκανε εύκολα λάθη και τα αμυντικά του κενά ήταν τέτοια που έμοιαζε σαν να παίζει με παίκτη λιγότερο. Η Μανρέσα έδειχνε ένα επίπεδο ανώτερη και έχοντας ταχύτητα στο παιχνίδι της και πολυφωνία στην επίθεση έφτασε και στο +30 (56-26). Νουά και Τζόουνς προσπαθούσαν για τους Θεσσαλονικείς με το 63-32 να μετατρέπεται απλά στο 63-38 του ημιχρόνου, στη διάρκεια του οποίου τα νούμερα των δύο ομάδων μιλούσαν από μόνα τους.

Μείωσε ως τους 8 πόντους με Τζόουνς και Νουά, αλλά δεν πρόλαβε

Η κατάσταση δεν άλλαζε, ο Τζόουνς με ατομικές ενέργειες μείωσε σε 67-45 και ο Κουλμπόκα έκανε με τρίποντο (1/5) το 71-52. Ωστόσο, η Μανρέσα δεν επέτρεπε στους κιτρινόμαυρους να πλησιάσουν άλλο και με τους Ρέγιες, Φερνάντεζ συντηρούσαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (79-56). Ο Άρης είχε βελιτώσει κάπως την εικόνα του, όχι όμως σε σημείο που να γίνει απειλητικός. Ο Άντζουσιτς έδωσε κάποιες λύσεις (83-64) και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 87-66 με τις βολές του Γκραντ.

Το... σύνθημα της αντεπίθεσης δόθηκε από τους Τζόουνς, Νουά, οι οποίοι με δικό τους σερί 0-9 μείωσαν σε 87-75 και με ακόμα δύο σερί τρίποντα του Αμερικανού γκαρντ η διαφορά έπεσε στους 11 πόντους (92-81). Και ο Άντζουσιτς βοήθησε περιφερειακά, αλλά ο Ομπασοχάν απαντούσε (97-84). Ο Άρης όμως είχε πιάσει τον ρυθμό του αγώνα, ο Νουά έγραψε με τρίποντο το 99-89 και ο Μήτρου-Λονγκ με ακόμα ένα πρόσθεσε περισσότερη πίεση στους γηπεδούχους (103-95 στο 37'). Εκεί όμως ο Μπάσας έβαλε δύο σερί και κομβικά τρίποντα για το 109-95, ενώ παράλληλα ο Τζόουνς έφυγε στον πάγκο με το πέμπτο του φάουλ, με τις ελπίδες των κιτρινόμαυρων να εξαντλούνται σε αυτό τo σημείο.

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 63-38, 87-66, 113-99

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