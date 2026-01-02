Άρης Betsson: Παραμένει εκτός ο Μποχωρίδης ενόψει Ολυμπιακού

Χωρίς τον Λευτέρη Μποχωρίδη συνεχίζει την προετοιμασία του ο Άρης Betsson ενόψει του εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό (4/1, 13:00) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο αρχηγός των κιτρινόμαυρων παραμένει στα «πιτς», καθώς δεν έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα που υπέστη στο ματς με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή και έτσι δε θα προλάβει το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Πλέον, το βάρος για τον Έλληνα γκαρντ πέφτει στο επόμενο ματς, αυτό της Τρίτης στη Μανρέσα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα για το Eurocup και οι επόμενες ημέρες θα δείξουν ποια θα είναι ακριβώς η εξέλιξη της κατάστασης του.

Για το ματς με τον Ολυμπιακό πάντως δεν υπολογίζεται ούτως ή άλλως ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος είναι εκτός του ελληνικού ρόστερ.