Η Καρδίτσα έπαιξε… σκυλίσια για να πάρει μια μεγάλη νίκη αλλά ο ΠΑΟΚ ακόμη και στην κακή του μέρα είναι άλλη κλάση και με 68-72 πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλία με απίθανο Ταϊρί, μέταλλο και προσωπικότητα!

Με τον Μπριν Ταϊρί να κάνει… όργια (28 πόντοι) ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα ακόμη μεγάλο διπλό τη φετινή σεζόν, επικρατώντας της μαχητικής Καρδίτσας με 68-72 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της GBL.

Μετά από αυτή τη νίκη, ο Δικέφαλος συνεχίζει στα πολύ υψηλά της βαθμολογίας με 9-2 (έχει χάσει μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό), την ίδια στιγμή που οι γηπεδούχοι έριξαν το ρεκόρ τους στο 4-7, με τους Ουάσινγκτον και Τζέφερσον να... τραβούν το κουπί στο σκοράρισμα με 16 έκαστος, αλλά δεν ήταν αρκετό...

Ο ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο παιχνίδι και με πέντε σερί πόντους από τον Περσίδη πήρε το προβάδισμα με 6-11, για να έρθει η απάντηση των γηπεδούχων οι οποίοι με τον Τζέφερσον σε φουλ φόρμα και ένα τρίποντο του Καμπερίδη πήραν το πάνω χέρι με 16-13, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 18-17 υπέρ της Καρδίτσας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ προσπέρασε με καλάθι του Μπέβερλι ωστόσο οι Θεσσαλοί εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του Δικαφάλου (1-6) πήγαν στο +5 με 26-21, το οποίο λίγο αργότερα έγινε 31-26. Με επτά σερί πόντους του Ταϊρί οι ασπρόμαυροι μείωσαν στο καλάθι (31-30), ωστόσο η ομάδα του Παπανικολόπουλου έκανε εξαιρετικό φίνις στη περίοδο και με τρίποντα από Έλις και Καμπερίδη πήγε στο ημίχρονο προηγούμενη με 40-32.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά φτωχό σε θέαμα, με τις δύο ομάδες, ειδικά στο πρώτο πεντάλεπτο να είναι εξαιρετικά άστοχες. Με τον Ουάσινγκτον η Καρδίτσα διατήρησε το υπέρ της +8, ωστόσο ένα ξέσπασμα του ΠΑΟΚ που προήλθε από τα καλάθια των Ταϊρί, Μουρ και buzzer beater τρίποντο του Περσίδη ισοφάρισε σε 48-48, σε μία περίοδο όπου το επι μέρους σκορ έκλεισε στο 8-16 υπέρ των ασπρόμαυρων.

Με τρίποντο του Ταϊρί και καλάθι και φάουλ του Μουρ η ομάδα του Ζντοβτς ξεκίνησε δυναμικά την περίοδο και προηγήθηκε μετά από πολύ ώρα στο παιχνίδι με 53-58, ωστόσο η Καρδίτσα είχε ξανά τις απαντήσεις και βρίσκοντας λύσεις με Δίπλαρο, Χόρκλερ και Τζέφερσον, ισοφάρισε σε 60-60. Από εκεί και έπειτα υπήρξαν τρίποντα εκατέρωθεν, με Καμπερίδη και Μέλβιν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα ίσια στο τελευταίο λεπτό (66-66).

Ο Ουάσινγκτον σπατάλησε δύο βολές για να βάλει την ομάδα του μπροστά και ο Ταϊρί με ένα μεγάλο τρίποντο, έδωσε στην ομάδα του το πάνω χέρι με 66-69, στα 34 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Τζέφερσον αστόχησε σε σκοτωμένο σουτ πάνω σε καλή άμυνα του Κόνιαρη, ο Ταϊρί πήρε ριμπάουντ και δύο βολές, στέλνοντας τον ΠΑΟΚ στο +5 με 66-71 στα 28".

Ο Δικέφαλος έβγαλε ακόμη μια άμυνα και κάπως έτσι έφτασε στο τελικό 68-72 και σε ακόμη μια νίκη στο πρωτάθλημα, πηγαίνοντας στο εντυπωσιακό 9-2!



Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72

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